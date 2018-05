Boulevard

Andoni Ortuzar

'Sin presupuestos habría 155 para meses, ahora creemos que por poco tiempo'

24/05/2018

El presidente del PNV Andoni Ortuzar cree que la decisión de ayer tiene 'luces y sombras' pero no duda que es 'lo mejor para Euskadi y Cataluña'.

Entrevista en 'Boulevard' con el presidente del Partido Nacionalista Vasco, el día después de la aprobación Presuespuestos Generales con el apoyo de los jeltzales.

No oculta Andoni Ortuzar que le 'hubiera gustado' que hubiera traído la desactivación automática del 155, 'pero no ha podido ser', ha añadido, 'por una decisión legítima de nuestros amigos catalanes, que han considerado que no se daban las condiciones óptimas'. Ortuzar ha asegurado que 'ha habido muchas ocasiones en las que se ha tocado con los dedos esa situación' pero son decisiones que respetamos, aunque no oculta que el PNV lo habría hecho 'de otra manera'.

Sin embargo, el apoyo dado ayer a los presupuestos no desactiva su trabajo para que el 155 desaparezca, 'seguiremos haciendo todos los esfuerzos, pero la conclusión a la que llegamos ayer fue que votar no alargaría sine die el 155', debido a la situación que abocaría al adelanto electoral y ante la fuerte subida que las encuestas dan a Ciudadanos, por lo que sostiene que la decisión 'es buena para Euskadi y para Cataluña'. Asímismo, Ortuzar defiende la postura del PNV aduciendo que 'no vamos a ser rehenes estériles de una situación que incluso sus protagonistas han cambiado', en alusión a los líderes soberanistas.

Respecto a las cuentas, el presidente del PNV considera que 'es un gran presupuesto para Euskadi', con 540 millones en inversiones. También en lo relacionado con las reivindicaciones de los pensionistas, 'se puede pedir más pero eso en la Mesa de Toledo', y por último, la aprobación 'aleja' a Ciudadanos por un tiempo de la posibilidad de gobernar, sobre el partido naranja Ortuzar ha dicho que 'es malo para Euskadi, le estorbamos, no le gustan las diferencias, pero también es malo para España', ha asegurado.

En otro orden de cosas, sobre la postura defendida por UPN en la negociación a las cuentas, donde dicen que han pactado con Rajoy que no habrá mesa sobre presos con los gobiernos de Gasteiz y Navarra, el presidente del PNV ha asegura que 'el PNV no hará demagogia con nada que tenga que ver con la paz', al tiempo que apunta que 'hay margen para dar pasos, cuando se pueda, pero todos tenemos que dar pasos, también la izquierda abertzale'.

Finalmente, preguntado por la ponencia de autogobierno y las primeras decisiones adoptadas, Ortuzar ha recordado que estamos en una fase muy inicial, y que 'no hay nada nuevo en la postura del PNV, ni siquiera respecto a lo que es hoy el Estatuto de Gernika', a lo que ha añadido que, 'vistas las reacciones de algunos, por ejemplo el PSE, da pie a pensar que hoy quizá no lo aprobarían'.