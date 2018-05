Ganbara

Agustín Martínez Becerra

'En el vídeo no se ve ninguna violación'

02/05/2018

Sonia Hernando ha entrevistado a Agustín Martínez Becerra, abogado de los acusados de 'La Manada'. En alusión a las protestas el abogado señala que 'las mayorías no tienen necesariamente la razón'.

Martínez Becerra señala en 'Ganbara' que tras la sentencia del caso de 'La Manada' 'han sido absueltos de los 3 delitos que estaban acusados y condenados de un delito del que no estaban acusados, por lo que entendemos que no cabe otra situación que pedir la libertad porque se encuentran en prisión provisional'.

El abogado de los acusados insiste en que 'estos señores siguen siendo inocentes y de los delitos que estaban siendo acusados, los 3 magistrados han dictado una sentencia absolutoria'.

En cuando a las imágenes del vídeo grabado por los acusados declara que 'del vídeo no se puede extraer ni que ha habido una agresión sexual ni que no la ha habido' tras lo cual dice que 'ha quedado perfectamente claro que no fue una violación'.

Preguntando sobre si los acusados estas satisfechos con la condena 'ciertamente no, porque consideramos que son absolutamente inocentes'.