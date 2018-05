Ganbara

Especial Ganbara

Revivimos el especial desde Errenteria por la paz y la convivencia

03/05/2018

Tres personas en las antípodas políticas se han reunido nuevamente ante nuestros micrófonos: Naiara Zamarreño, víctima de ETA, el concejal del PP Chema Herzog y el alcalde de EH Bildu Julen Mendoza.

audios (1) Revivimos el especial desde Errenteria por la paz y la convivencia

El programa 'Ganbara' ha emitido una edición especial desde una cafetería de Errenteria, un lugar cotidiano en el que hemos reunido a Naiara Zamarreño, hija del concejal del PP en Errenteria Manuel Zamarreño, asesinado por ETA en 1998; Julen Mendoza, alcalde de Errenteria y miembro de Bildu; y José Manuel Herzog, concejal del PP en el mismo ayuntamiento y primo de Fernando Múgica, asesinado por ETA. Tres personas muy diferentes entre sí, pero con el objetivo común de asentar la paz y la convivencia.

Todos coinciden en que la disolución de ETA no es el final sino un paso más en el proceso de construcción de normalidad. Han mostrado un clamor creciente por la verdad y la justicia, en particular de quienes sufrieron el asesinato de algún familiar y que a día de hoy aún no han tenido justicia.

El programa 'Ganbara' de Radio Euskadi también ha puesto frente a frente a una militante socialista, Rafaela Romero y a la hija de la última víctima de los GAL Maider García Martín que perdió a su padre en 1987.