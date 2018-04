graffiti

BEHOTSIK

Behotsik une sin una guija el estoicismo y arena con la 'Danza del sable'

Graffiti | Radio Euskadi

23/04/2018

Esta semana Asier Lemos ha obtenido el mayor número de votos y toma velocidad como los trenes de los que ha hablado.

Asier Lemos ha sido vencedor con un momento de 'Boulevard' que trataba la evolución de los ferrocarriles para el que ha puesto la música Barnaked Ladies y la canción Big Bang. Borja Mollá se ha decantado por uno de los momentos graffiteros de la semana: Irati Jiménez hablando sobre el gran Houdini. Mollá le ha puesto una música que sirvió de banda sonora a Disney, El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Por último, Unai Ibáñez, que sigue a la cola con 0 points, ha hablado del exceso de plástico que creamos las personas, recogido en un momento de 'Ganbara'. Para ello le ha puesto música de REM It’s the end of the world

Asier Lemos sigue en cabeza, ahora en solitario con dos puntos. En segundo puesto empatados Borja Mollá y Ioritz Madariaga. Y, como decíamos, Unai es el coche escoba, que sigue sin perder la sonrisa. Será lo que supone llevar un ligera mochila sin puntos…

La semana que viene Behotsi Gazte Orkestra tratará de unir un patinete, el sol y el confeti con una sola canción.