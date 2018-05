Iflandia

"Descubrimos este tipo de música y fue una especie de revelación"

03/05/2018

Presentamos los nuevos discos de The Cherry Boppers y The Reverendos, dos bandas vizcaínas de funk y rock'n'roll respectivamente, que pondrán en escena sus trabajos este viernes en Kafe Antzokia

For dancers only, así se titula el nuevo disco de la banda bilbaína The Cherry Boppers. Una banda creada en 2004 y que ha fusionado con maestría, como pocos por estos lares, los ritmos negros que han marcado la música en Estados Unidos en las últimas décadas, como el jazz, el funk o el soul. En estos catorce años han paseado esta música por todo el estado español y por países como Francia, Alemania u Holanda. Este viernes presentarán el disco, con doce temas, en el Kafe Antzokia de Bilbao.

En la misma sesión también presentarán su nuevo trabajo, un EP titulado White Trash on a Long Black Train, otra banda vizcaína, The Reverendos, que llevan desde 1997 alegrándonos la vida a base de blues, swing y rock&roll. Tras cuatro discos en formato cuarteto, hace dos años publicaron su trabajo Fire en formato trío, aunque el año pasado volvieron a recuperar el formato original. Han viajado también con su música por todo tipo de festivales de blues y han tocado junto a grandes de la música. Con nosotros han estado Igor García, Igor Reverendo, de The Reverendos y Rambo The Street King y Chefo K. Billy de The Cherry Boppers.