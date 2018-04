La Jungla Sonora

Resumen del concierto de Surfing Magazines en Bilbao el 24 de enero

J.M. | Radio Euskadi

03/04/2018

Resumen del concierto del cuarteto londinsense Surfing Magazines en Bilbao el 24 de enero en Kutxa Beltza. También se ofrece una entrevista con su cantante y lider, David Tattersall.

The Surfing Magazines son un supergrupo de garage-rock formado por dos tercios de The Wave Pictures (David Tattersall –voz y guitarra- y Franic Rozycki –bajo-), la mitad de Slow Club (Charles Watson –multiinst-), y el batería Dominic Brider. Sus principales influencias son Bob Dylan, The Velvet Underground y la música surf de los 60’s. Te harán bailar hasta que te duelan los pies, para luego cantarte dulces melodías al oído y calmar tu mente, y acto seguido volver a animarte a base de rock’n’roll. Escuchar su música es como subir a una montaña rusa. Están en guerra contra el prog-indie-rock pretencioso de millonarios y semi-dioses poperos. The Surfing Magazines son “the real deal”. The Surfing Magazines tienen soul.