Crónica de Araba

Las mujeres rompen con la invisibilidad en un histórico 8M

J.B

10/03/2018

El ocho de Marzo 2018 ha protagonizado la primera semana del tercer mes del año. Lo ha hecho tanto global como localmente y de forma muy especial, como no lo había hecho nunca en los últimos años.

La actividad cotidiana en centros de trabajo y vida social en general estuvo alterada por diversos paros que tuvieron proyección en multitudinarias concentraciones y movilizaciones que se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad.

Denunciar la desigualdad que padecen las mujeres y reivindicar la equiparación real de derechos con respecto a los hombres presidió una jornada en la que se visualizó con claridad lo que significa el papel de la mujer no sólo en el mundo laboral mercantilizado, sino en otros ámbitos sociales, además de los más particulares y domésticos. Los hombres pudieron constatar que la invisibilidad que sufren las mujeres es tan evidente como el vacío que genera su ausencia.

Setenta mil personas por la tarde-noche y otras doce mil al mediodía manifestándose por las calles de Vitoria bajo el lema “Emakumeak Planto- Si nosotras paramos se para el mundo”, “Hartas de estar hartas” arrojan un mensaje que necesita una detenida lectura, alejada de los tópicos y las anécdotas. Toda una seria llamada de atención al conjunto de la sociedad, aunque más para unos que para otras.

Alava ha sido también esta semana el primer Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca en aprobar la Reforma Fiscal pactada por el Partido Nacionalista Vasco con Partido Popular y Partido Socialista. En las próximas fechas lo harán las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa. La Reforma afecta fundamentalmente al Impuesto de Sociedades con una reducción de cuatro puntos -de 28 a 24-, a dos puntos por año en los dos próximos ejercicios.

Hay otras medidas que se han incorporado a esta reforma para neutralizar o mitigar la reducción recaudatoria. Medidas que inciden en el capítulo de las deducciones y pagos a cuenta de las grandes empresas. Para el titular de Hacienda, José Luis Cimiano, con esta reforma las empresas de Alava mejoran la competitividad con su entorno y sostiene, además, que la política fiscal sigue siendo una buena herramienta para impulsar políticas de creación de empleo. Argumentos que no han convencido en la Izquierda a Eh-Bildu y Podemos, para quienes esta reforma fiscal no es la adecuada y consideran que su razón de ser no es otra que la necesidad de los votos del PP para aprobar los presupuestos del Gobierno Vasco.

Datos preocupantes los que baraja el Ayuntamiento de cara al segundo Plan de Infancia que se aprobará el próximo mes de Abril. Los informes previos al plan revelan la existencia de 8.200 niños que no tienen cubiertas sus necesidades básicas en Vitoria. De ellos, 500 no pueden ni comer proteínas una vez al día.

La calle la Paz acoge desde esta semana el tercer rincón del memoriagune, donde estuvo enclavada la cárcel por la que desfilaron víctimas y represaliados del franquismo. Algunos de ellos fueron sacados, creyendo ingenuamente que les ponían en libertad, para ser luego asesinados y enterrados en las cunetas de Azaceta. Todos ellos figuran visiblemente en la memoria de la ciudad desde el pasado miércoles.

Dos apuntes deportivos cierran la crónica de la semana; Las alavesas del equipo Badaiotz de Sokatira se han hecho con la plata en el mundial que se ha disputado en China, compartiendo el podio vasco con otros dos equipos vascos; el Gastedi de Laukiz que logró el oro y con las de Ibarra en tercer lugar. El otro apunte deportivo lo protagonizó el jueves por la noche el Baskonia al sumar su décimo segunda victoria en euroliga en tierras valencianas. Los de Pedro Martínez despejaron el camino de cara al Top 8 y, aunque queda camino por hacer, dependen de sí mismos, tienen un calendario más accesible que el de sus directos adversarios y cuenta con un Marcelino Huertas que adquiere el protagonismo que de él se esperaba y se estaba reclamando.