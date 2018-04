alguien te está escuchando

Carrera de Cascabeles de la ONCE en Vitoria-Gasteiz

21/04/2018

Antes del inicio de esta actividad, hablamos con el Presidente de la ONCE en Euskadi, Javier Domínguez, y con el director de la Angencia de la ONCE en Alava, Rafale Ledesma

Ha sido la edición número 23 de la carrea de Cascabeles de la ONCE, por un sociedad inclusiva… una prueba que cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Alava, Gobierno Vasco y de la Fundación Vital…

Han participado no sólo personas de Vitoria y Alava, sino que también nos visitan de los Territorios hermanos, de Bizkaia y Gipuzkoa…Javier Domínguez, Presidente de la ONCE en Euskadi, nos comenta que lo importante es participar y, en este caso también, quienes lo deseen, realizar la experiencia de correr a ciegas…Así, al ponernos en la piel de una persona ciega o con deficiencia visual, experimentamos también lo complicado que es moverse por la ciudad, debido a las barreras físicas..

La actividad de la ONCE esta Primavera será intensa.. recordamos que está preparando la celebración de la Semana de la ONCE en Gasteiz, que será en Junio… pero ya esta semana que viene, se van a presentar en la ciudad las nuevas cabinas de la ONCE..