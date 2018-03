araba gaur 13.30h

Cara a Cara 13-3-2018

"Veo falta de voluntad del Gobierno, de no querer arreglar las pensiones"

13/03/2018

Eduardo Inclán e Igor Goikolea son los colaboradores de turno que dialogan sobre las pensiones y los pensionistas, que protagonizarán una nueva movilización este próximo sábado.

Eduardo Inclán afirma que entiende las reivindicaciones pero que no tienen nada que ver la pensión mínima de 640 euros, la más normal en el País Vasco que está en los 1.000-1.100 euros y los que tienen las pensiones máximas. El colaborador plantea que ante ciertos discursos de estar tan bien y crecer tanto, los pensionistas quieren que les suban la pensión pero -dice- esto genera un problema presupuestario y la necesidad del acuerdo de todos los partidos. El periodista interviene para decir que se espera el sábado una manifestación multitudinaria y que mañana se debate esta cuestión en las Cortes Generales sin que se esperen sorpresas. Igor Goikolea comenta que si alguien está pensando que los pensionistas van a dejar las calles está muy equivocado. El periodista vuelve a participar para subrayar que en el caso de Vitoria-Gasteiz la manifestación partirá del Artium el próximo sábado a las doce del mediodía.

Goikolea hace oir su voz nuevamente para explicar que el otro día presenciaba un debate sobre este tema y que ve una falta de voluntad del Gobierno, de no querer arreglar esto, falta de voluntad que ponen encima de la mesa los pensionistas ante la posición inmovilista del Gobierno Español. El periodista participa nuevamente y expone que un gran número de pensionistas no están para debates serenos, están hartos. Inclán asegura que dicen que faltan 15.000 millones al año para las pensiones y que piden que sagan de los impuestos. Y añade que algo habrá que hacer pero que no seamos demagogos ni digamos que se arregla con el IBI -impuesto de bienes inmuebles- de la Iglesia. Igor Goikolea pone el acento en el armamento y en la subida que experimenta en los presupuestos todos los años y se plantea ¿Y para qué?. Los dos coinciden en decir que la pensión que les espera en un futuro es mala, malísima. El periodista cierra el debate indicando que el sábado habrá otra jornada que va a pasar al calendario informativo.