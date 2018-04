araba gaur 13.30h

Cara a Cara 16-4-2018

"Lo de Alsasua es una trifulca en un bar con complicaciones políticas"

16/04/2018

Ramón Garín e Ignacio Funes opinan sobre el juicio que hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional contra los jóvenes de Alsasua. El periodista pregunta si es trifulca en un bar o acto terrorista.

Para Ramón Garín, indudablemente, lo de Alsasua es una trifulca en un bar con complicaciones políticas; un acto terrorista, no y la Audiencia Nacional rotundamente, en su opinión, no es el lugar adecuado para este juicio. Al colaborador le parece que estos señores que agredieron a estos guardias civiles se merecen un severo correctivo, ya que no se puede permitir que se agreda a nadie. Unas agresiones que, según sus palabras, deben tener una sanción por la vía civil, no penal y en las que le parecen exageradas las peticiones del fiscal. A Ignacio Funes le agrada la coincidencia con Ramón en este tema. El colaborador habla de que tiene la impresión de que en el Estado Español hay un relato que se construye y que predomina y cita la frase: "Éstos se van a comer lo que nadie sabe".

Garín cree que no se puede consentir que en estos tiempos con 5 casi 6 años sin actos violentos haya más casos de acusaciones por terrorismo que los que había antes. El contertulio hace referencia a las fronteras que ha habido en las ciudades y que determinada gente no podía pasar y dice que esto es ridículo, que tenemos que convivir todos con diferentes ideologías y no llegar a las manos. Si se llega, añade, ahí está la Justicia Civil o Penal para corregir estas actitudes. El analista de la actualidad explica también que esto es una cosa y otra, un acto terrorista, y no es el caso. Funes asegura ser muy pesimista con este tema. Y recuerda que en el mejor de los casos, estas personas, algunas de ellas, ya llevan en la cárcel 500 días. Ignacio Funes manifiesta que ve otras cosas que preocupan mucho a la ciudadanía y se mantienen en la calle y la Justicia no hace nada: Desde Urdangarín que está en Suiza a vaya usted a saber. Concluye señalando que hay varas de medir que no son aceptables en esta sociedad.