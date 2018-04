araba gaur 13.30h

Cara a Cara 18-4-2018

"Hay chavalitos que no tienen claro qué es el no por respuesta"

18/04/2018

Mamen Alvarez e Igor Marín afrontan la actuación del Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco. Más de 2.000 personas acudieron el año pasado a este Servicio.

Lo hicieron en primer lugar por violencia de género y después por violencia intrafamiliar de hijos a padres. El periodista Ismael Diaz de Mendibil dice que ésta última clase de violencia crece. Mamen Alvarez puntualiza que no es que crezca sino que se denuncia más. El periodista pregunta si se ha perdido el respeto... La colaboradora replica que es una generación, la actual, que no tiene muy claro hasta donde puede llegar y en la que hay una falta de respeto, de educación hacia la propia familia. El periodista aclara que casi la mitad de los casos de este Servicio son por violencia de género. La colaboradora responde que la mujer está perdiendo el miedo y hace hincapié en el perfil de la mujer que denuncia que es de 30 a 50 años. Y comprende a las mujeres mayores pero se pregunta dónde están las mujeres hasta los 30 años.

Igor Marín explica que una cosa son las denuncias que van por un camino y otra cosa es el Servicio de Atención a la Víctima. Y añade que las mujeres son víctimas dos veces: En casa y en el mercado laboral. Es, para él, un dato terrible, que nos pone delante del espejo de lo que somos. El periodista vuelve a incidir en que la violencia intrafamiliar es el caso más atendido después de la violencia de género. Marín afirma que las generaciones futuras no tienen ni más ni menos valores que nosotros. Alvarez subraya que hay familias que no saben como transmitir ese "no te pases de la raya" y recalca que es el padre, la madre quienes no saben transmitir esos límites. Pone como ejemplo que hay un colectivo importante de chavalitos que no tienen claro qué es el no por respuesta.