Aeropuerto de Vitoria

Foronda volverá a contar con un Puesto de Inspección Fronterizo

20/04/2018

Será un PIF para productos perecederos y se pondrá en marcha en el plazo aproximado de un mes. Ayer se dió el visto bueno atendiendo a la solicitud de una empresa que opera en el aeropuerto.

Este Puesto de Inspección Fronterizo se perdió el año 2013. En noviembre del pasado año, antes de hacer la solicitud, se realizaron las obras necesarias para adecuar el PIF a la nueva normativa. En cuanto se publique en el boletín oficial de la Unión Europea habrá un plazo aproximado de un mes para su puesta en marcha. La petición, ha dicho el delegado del Gobierno Español, no se ha hecho hasta que lo ha pedido un operador ya que, en los tres próximos años, no puede estar inactivo. Javier de Andrés ha explicado que hay una exigencia que es que no puede estar a cero durante tres años, tiene que tener alguna actividad. Y ha indicado también que el hecho de que exista ya una demanda concreta de una empresa que anuncia operaciones, el crecimiento de los tráficos, esas expectativas para que otros operadores actúen en el aeropuerto de Foronda les han animado a darle esa luz verde. De Andrés ha añadido asimismo que el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un país que tiene diez puntos de inspección fronteriza, puede beneficiar a Foronda.

El diputado general, por su parte, ha querido agradecer la labor del operador que realizó la solicitud porque este PIF hará más competitivo el aeropuerto de Vitoria. Ramiro González ha dicho que quiere felicitar y agradecer especialmente a Decoexsa esa labor de recuperación del PIF, ya que ha sido esta empresa con su solicitud la que lo ha conseguido, una empresa -ha añadido- que siempre ha creído en el aeropuerto de Vitoria. Este punto de entrada de productos perecederos no se ha pedido para animales, ya que no hay empresas interesadas en este comercio.