Gobierno Municipal y PP pactan una OPE de la Policía Local con 28 plazas

18/04/2018

Una oferta pública de empleo OPE que se llevará a cabo esta legislatura con 5 plazas más de las anunciadas en un primer momento. El objetivo es cubrir las necesidades de la plantilla.

Ese acuerdo entre el Gobierno Municipal y el PP que suma 5 nuevos policías a los 23 inicialmente previstos se va a visualizar esta misma mañana en la Comisión de Hacienda del Consistorio de la capital alavesa. Se va a aprobar la necesaria modificación presupuestaria, un trámite legal, para que la oferta pública de empleo pueda convocarse. El Partido Popular quería una OPE con el doble de agentes pero, finalmente, se ha conformado con 28.

La portavoz municipal del PP, Leticia Comerón, ha dicho que Vitoria no se podía permitir que esta OPE no saliese adelante si la alternativa era que este partido la rechazase porque no cumplía las expectativas. Antes de quedarse en una situación muy negativa sin OPE de Policía en Vitoria-Gasteiz, añade la edil, por coherencia y por responsabilidad política no se ha dado ese paso.

La nueva OPE de la Policía Local, todavía sin fecha, fue uno de los acuerdos alcanzados con los sindicatos para poner fin a la huelga de celo. Cuando se celebre y se adjudiquen las plazas, la plantilla de la Guardia Urbana contará con 427 agentes.