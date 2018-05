Radio Vitoria Gaur Actualidad

"Los cazadores no sirven para controlar la población de jabalíes"

Radio Vitoria | E. T.

18/05/2018

El portavoz de Ekologistak Martxan, Andrés Illana, calcula que los cazadores matan al año 100.000 animales en Álava, 3.000 de ellos jabalíes, población que asegura no controlan

Entrevistado en Radio Vitoria, el portavoz de la plataforma Zadorra Bizirik y Ekologistak Martxan, Andrés Illana, ha asegurado que los cazadores alaveses matan cada año alrededor de 100.000 animales. De ellos, estiman que 3.000 son jabalíes. Illana considera que no es válido el argumento que defienden de que controlan la población del jabalí, ya que no se lleva ningún control del sexo, edades, número, etc. Asegura que, además, los problemas en cultivos y los accidentes de tráfico continúan. Cree Illana que matan por matar y eso, ha dicho, es una vorágine absurda. Por otra parte, está pendiente de la decisión que tome la Fiscalía sobre el caso de presuntas irregularidades en las denuncias a cazadores.

Illana ha hecho hincapié en los micrófonos de Radio Vitoria en la necesidad de la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Asegura que llevan 4 años reclamándolo un total de 36 colectivos. Puede, apunta, que en Euskadi sólo haya cuatro lobos.

El impacto del tren de alta velocidad, los vertidos a los ríos o la gestión del agua son otros temas de actualidad que hemos abordado con Andrés Illana en la entrevista.