Vitoria recibe el testigo de Belgrado para la Final Four 2019

21/05/2018

En el descanso de la final entre el Real Madrid y el Fenerbahce, el presidente de la Asamblea Municipal de Belgrado entregó el balón del torneo al diputado general de Álava.

La satisfacción era evidente en el rostro de Ramiro González, diputado general de Álava, cuando, con 18.000 personas llenando el Stark Arena, se le hizo entrega del balón que simbolizaba que la capital alavesa organizará la máxima competición europea de baloncesto el año que viene. En sus manifestaciones, el político nacionalista ha dicho que su presencia en Belgrado les permite aprender, conocer mejor como hay que organizar un evento de estas características. Y ha añadido que está absolutamente convencido de que lo van a hacer incluso mejor.

La alegría era evidente en el rostro del diputado general, pero también en el de sus acompañantes en Belgrado. Desde las gradas del Stark Arena, el alcalde de Vitoria y el consejero de Cultura del Gobierno Vasco contemplaban con satisfacción ese momento. Gorka Urtaran y Bingen Zupiria, además de agradablemente sorprendidos con el impresionante ambiente de la capital de Serbia, expresaban su convencimiento de que la capital alavesa no defraudará a nadie como organizadora de la Final Four 2019. Urtaran ha afirmado estar convencido de que con el trabajo de todos van a hacer que la Final Four en Vitoria-Gasteiz sea la mejor Final Four de Europa. Zupiria, por su parte, ha declarado que se les ha dado la oportunidad de conocer la dimensión que tiene este evento deportivo y también de aprender.

Los tres, Ramiro González, Gorka Urtaran y Bingen Zupiria , han vivido de cerca la experiencia de una Final Four, su ambiente, pero también han podido comprobar la magnitud de un evento que obligará a Vitoria, a Álava y a Euskadi a desplegar todos sus recursos de alojamientos, movilidad o seguridad. La cuenta atrás ha comenzado.