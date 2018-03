televisión

22:45 horas

La película 'Lasa eta Zabala', esta noche, en ETB1

12/03/2018

La cinta, que está dirigida por el donostiarra Pablo Malo y protagonizada por el actor gasteiztarra Unax Ugalde, se emitirá sobre las 22:45 horas.

El primer canal de Euskal Telebista ofrecerá esta noche a las 22:45 la película Lasa eta Zabala, dirigida por el donostiarra Pablo Malo y protagonizada por el actor gasteiztarra Unax Ugalde. La cinta cuenta la historia de los dos jóvenes vascos secuestrados, torturados y asesinados por los GAL.

En octubre de 1983, los jóvenes refugiados vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala desaparecieron en Baiona sin dejar rastro. Sus cuerpos, enterrados en cal viva, aparecieron doce años más tarde y se abrió así un sumario largo y tortuoso en el que Iñigo, abogado de las familias, y su ayudante Fede tratarán de llevar a los asesinos ante la justicia, arrastrando un grave peligro personal y enfrentándose al dilema de si es lícito responder al juego sucio con sus mismas armas.

Pablo Malo: 'Lasa y Zabala está hecha desde la honestidad'

El director Pablo Malo manifestó en la presentación de la película, en 2014, que era consciente de que el material con el que iban a trabajar era 'muy delicado' y que se iba a 'mirar con lupa', sobre todo en Euskadi. Además, afirmó que cuando el productor Joxe Portela le ofreció dirigir Lasa y Zabala 'la gente me daba el pésame'.

El realizador donostiarra insistió en que es una película hecha 'con honestidad' y reiteró que él siempre estará 'del lado de la persona que lo está pasando mal'. En esa línea, enfatizó que Lasa y Zabala 'no es una película de buenos y malos', sino un film en el que hay unos personajes que llevan a cabo 'una barbaridad'.

Asimismo, destacó que su intención fue la de intentar no 'caricaturizar' a la Guardia Civil, porque, con la información que tenían del propio sumario, 'no hemos querido cargar las tintas'. 'Nos han contado cosas que no hemos podido meter en el guión porque eran inverosímiles aunque fueran reales, hay cosas que están recortadas o que hemos eliminado porque eran esperpénticas', afirmó.

Malo también destacó que el personaje del abogado 'no es el Iñigo Iruin real'. El actor encargado de interpretarlo, Unax Ugalde, detalló que se inspiró en Iruin, para construir su papel y que compartió conversaciones sobre el proceso de Lasa y Zabala con él. Además, Iruin le hizo saber que está 'muy contento' con el resultado.