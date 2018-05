televisión

Avance del episodio 12

Nerea Gorriti, en el último 'Bago!az' antes de la final

EITB

24/05/2018

Los concursantes Beñat, Maria, Andoni y Udara tendrán que superar una última prueba para llegar a la final.

Los cuatro concursantes en liza en el programa 'Bago!az' (Beñat, Maria, Andoni y Udara) tendrán que superar este viernes una última prueba para poder llegar a la final del concurso. En este programa además, tendrán como coach invitada a la actriz Nerea Gorriti, Erika en 'Go!azen'.

Nerea formará pareja con Andoni Ollokiegi y ha elegido una canción ideal para el joven de Pasaia: 'I don't want to miss a thing' de Aerosmith. Beñat Arizabaleta e Iker Villa actuarán juntos e interpretarán el conocido tema 'Impossible' de James Arthur.

La tercera pareja estará formada por las dos Marías, Maria Redondo y Maria Amolategi. Interpretarán la canción 'What's up?' de 4 Non Blondes. Finalmente, Udara Diez tendrá como ayudante a Alex Sardui con quién cantará 'Vivo per lei' de Laura Pausini y Andrea Bocelli.

El resto del jurado nos deleitará con unas actuaciones sorprendentes.

El último programa previo a la final comenzará con fuerza y energía positiva. El jurado nos llevará a los 80 interpretando todos juntos 'Walk of life', mientras que los concursantes han elegido el tema 'Zarena zarelako' del grupo Sugan, del que María Amolategi ha sido vocalista.

El talent show 'Bago!az' se emite cada miércoles (22:30) y viernes (21:00) en eitb.eus y ETB1. Asimismo, todos los episodios emitidos hasta ahora están disponibles en EiTB Alacarta.