Zinema

Izendapenak

Javier Bardem Aktore Onenaren Oscar saria irabazteko izendatu dute

2011/01/25

''Izugarrizko ohorea da, bereziki gaztelaniazko papera delako'', esan du aktoreak.

Javier Bardem aktoreak bere ibilbideko hirugarren izendapena lortu du Oscar Sarietan, Biutiful filmean egindako lanagatik. Gainera, lan hau Atzerriko Film Onenaren atalean ere lehiatuko da.



''''Ohore handia da izendapen hau. Bihotz-bihotzez eskertzen diet Akademiako kideei emandako laguntza eta nigan jarri duten konfiantza. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiet Biutiful pelikulan egindako lana dela-eta babesa eskaini didaten guztiei'''', esan du aktoreak, Estatu Batuetan ordezkatzen duen agentziak bidalitako ohar baten bidez.



Javier Bardem 2.000. urtean izendatu zuten lehen aldiz Oscar Saria irabazteko. Before night falls filmean egindako lanagatik Aktore Onenaren Oscar sarirako izendatu zuten. 2007an Antzeztaldeko Gizonezko Aktore Onenaren Oscar Saria eman zioten No country for old men pelikulan egindako lanagatik. Hirugarren izendapena Biutiful (Alejandro González Iñárritu.) filmak ekarri dio Aktore Onenaren atalean.



Datorren otsailaren 27an banatuko dira 2011ko Oscar sariak, eta The King´s speech filma dugu aurten faboritoa, 12 izendapenekin. Hemen duzu hauagai guztien zerrenda.