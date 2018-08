Zinema

'Erregearen hitzaldia', irabazle Oscarretan

2011/02/28

'Hastapena'k Colin Firthen filmaren sari kopuru bera eskuratu du. 'Sare Soziala' lanak hiru lortu ditu, 'Boxeolaria'k bi eta 'Zisne Beltza'k bakarra.

Erregearen hitzaldia filmak lau Oscar sari eskuratu ditu, tartean zuzendari onenari, Tom Hooperrentzat, aktore onenari Colin Firthentzat eta pelikulari onenari saria. Hastapena lanak eskuratu dituen sari kopuru bera eskuratu du, baina honek sail teknikoan eskuratu ditu. Sare soziala lanak hiru lortu ditu, Boxeolaria filmak bi eta Zisne beltzak bakarra.



Tom Hooper britainiarrak lehen Oscar saria eskuratu du Erregearen hitzaldiari esker. David Fincher (Sare soziala), Darren Aronofsky (Zisne beltza), Ethan eta Joel Coen (Benetako adorea) eta David O. Russellen (Boxeolaria) aurretik gelditu da.

Colin Firth aktore britainiarrak gizonezko aktore onenari saria eskuratu du Erregearen hitzaldia pelikulan egindako paperagatik. Javier Bardem, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg eta James Francoren gainetik gelditu da. Natalie Portman estatubatuarrak emakumezko aktore onenari saria jaso du Zisne beltza pelikulari esker. Nicole Kidman, AnetteBening, Jennifer Lawrence eta Michelle Williams zituen aurkari.

Christian Bale aktore galiarrak bigarren gizonezko aktore onenari saria eskuratu du,bere ibilbideko lehena, Boxeolaria pelikulan egindako paperagatik.Duela aste batzuk Urrezko Globoa jaso zuen paper horrengatik.

Melissa Leo aktoreak antzeztaldeko emakumezko aktorerik onena jaso duBoxeolaria filmean egindako paperagatik. Mickyren amaren papera egitendu, pelikulari izenburu ematen dion boxeolaria, hain zuzen ere.

Bere aldetik, In a Better World danimarkarrak Alejandro Gonzalez Iñarrituren Biutiful mexikarrari kendu dio ingelesez egina ez den film onenari saria Oscarren 83. edizioan. Inside Jobek dokumental onenari saria jaso du, iragan Canneseko zinemaldian paper garrantzitsua egin ostean. Horrela, Banksy sari gabe utzi dute, Exit Through the Gift Shop lanari esker.



Toy Story 3 animaziozko ekoizpenak animaziozko film onenari saria eksuratu du, Zelan trebatu dragoi bat eta The Illusionist lanekin lehian izan ostean.



Sari-ematea



Oscar sarien 83. edizioan ez da ustekabe handirik izan, baina ezohiko puntualtasunarekin amaitu da. James Francok galaren gorabeherak twitteatu ditu (Anne Hathawayrekin batera aurkezle lanetan izan da) eta Kirk Douglasen hitzaldia ere momentu garrantzitsuenetarikoa izan da.



Amaieran, irabazle guztiak eszenatoki gainera igo dira ume koro batekin ''Over the rainbow'' abesti ezaguna abesteko.