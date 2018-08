Zinema

Sariak

Oscar sarietako 83. edizioaren irabazleen zerrenda

Erredakzioa

2011/02/28

Oscar sarien 83. edizioaren irabazleak jakitera eman ditu Hollywoodeko Akademiak, Los Angeleseko Kodak Theatren izan den galan.

Oscar sarien 83. edizioaren irabazleen zerrenda:&' || 'nbsp;





PELIKULA&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Erregearen hitzaldia



ZUZENDARI&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Erregearen hitzaldia- Tom Hooper



GIZONEZKO&' || 'nbsp;AKTORE&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Colin Firth (Erregearen hitzaldia)



EMAZKUMEZKO&' || 'nbsp;AKTORE&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Natalie Portman (Zisne Beltza)



ANTZEZTALDEKO&' || 'nbsp;GIZONEZKO&' || 'nbsp;AKTORE&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Christian Bale (Boxeolaria)



ANTZEZTALDEKO&' || 'nbsp;EMAKUMEZKO AKTORE&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Melissa Leo (Boxeolaria)



INGELESEZ&' || 'nbsp;EGINA&' || 'nbsp;EZ&' || 'nbsp;DEN&' || 'nbsp;FILMARI&' || 'nbsp;SARIA

In a Better World (Danimarka)



ANIMAZIO&' || 'nbsp;FIL&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Toy Story 3



ZUZENDARITZA&' || 'nbsp;ARTISTIKO&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Alizia lurralde miresgarrian- Robert Stromberg eta Karen

O''Hara



ARGAZKILARITZA&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Hastapena- Wally Pfister



JANTZI&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Alizia lurralde miresgarrian- Colleen Atwood



DOKUMENTAL&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Inside Job- Charles Ferguson eta Audrey Marrs



FILM&' || 'nbsp;LABUR&' || 'nbsp;DOKUMENTAL&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Strangers No More- Karen Goodman eta Kirk Simon



EDITATZERIK&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

La red social- Angus Wall eta Kirk Baxter



MAKILLAJERIK&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

El hombre lobo- Rick Baker eta Dave Elsey



SOINU&' || 'nbsp;BANDA&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Sare soziala- Trent Reznor eta Atticus Ross



ABESTI&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

We Belong Together (Toy Story 3) - Randy Newman



ANIMAZIOZKO&' || 'nbsp;FILM&' || 'nbsp;LABUR&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

The Lost Thing



FILM&' || 'nbsp;LABUR&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

God of Love



SOINU&' || 'nbsp;EDITATZE&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Hastapena- Richard King



SOINU&' || 'nbsp;NAHASKETA&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Hastapena- Lora Hirschberg, Gary A. Rizzo y Ed Novick



EFEKTU&' || 'nbsp;BEREZI&' || 'nbsp;ONENEI&' || 'nbsp;SARIA

Hastapena- Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley y Peter

Bebb



GIDOI&' || 'nbsp;EGOKITU&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Sare soziala- Aaron Sorkin



GIDOI&' || 'nbsp;ONENARI&' || 'nbsp;SARIA

Erregearen hitzaldia- David Seidler