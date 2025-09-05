Prentsa aretoa
Estreinaldia ETB2n
"El Otro Lado de la Mesa", elkarrizketa eta hausnarketa sustatu nahi dituen esperimentu soziologikoa
Xabier Garcia Ramsdenek aurkeztuta, zerbitzu publikoko programa honetan, astero, gai berari buruzko iritzi erabat kontrajarriak dituzten eta elkarren artean ezagutzen ez diren bi pertsona batera eseriko dira afaltzera.
Datorren astelehenean (irailak 8), ETB2ko apustu garrantzitsuetako bat estreinatuko da: "El Otro Lado de la Mesa", elkarrizketa zintzoa eta hausnarketa sakona sustatuko dituen esperimentu soziologiko berritzailea, Xabier Garcia Ramsdenek aurkeztuta. Zerbitzu publikoko programa honetan, astero, gai berari buruzko iritzi erabat kontrajarriak dituzten eta elkarren artean ezagutzen ez diren bi pertsona batera eseriko dira afaltzera. Elkarren arteko elkarrizketan eztabaida piztuko da; batzuetan bat egingo dute; beste batzuetan urruneko jarrera izango dute; baina hunkituta ere senti daitezke.
Afarian, bi solaskideek mahaiaren gainean jarriko dituzten gaiez gain, tableta batek galdera oso zuzenak egingo dizkie, iragazkirik gabe eta ez beti erosoak. Hartara, haurdunaldi subrogatua, abortua, eutanasia edo ezkontza ez-monogamoa bezalako gaiei buruz pentsatzen dutena partekatu beharko dute.
Astelehen gauero ikusgai izango den saioan, Xabier Garcia Ramsdenek Amagoia Eizagirre psikologoaren laguntza izango du, topaketa bakoitzean gertatzen diren dinamika emozional eta komunikatiboak aztertu eta testuinguruan kokatzeko.
Kapitulu bakoitzak hiru afari bilduko ditu, horrek esan nahi du zortzi atalez osatutako lehen denboraldian 48 pertsona ikusiko ditugula, hurbiletik eragiten dieten 24 gairen inguruan hizketan.
"El Otro Lado de la Mesa" esperientzia paregabea da, eta asko ikasi ahal izango dugu, bai mahaikideek, bai ikusleek.