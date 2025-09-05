X-el_otro_lado_de_la_mesa-X Estreno en ETB2 Llega "El Otro Lado de la Mesa", un nuevo experimento sociológico que invita al diálogo y a la reflexión Publicado: 05/09/2025 15:00 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2025 15:00 (UTC+2) Presentado por Xabier García Ramsden, en este programa de servicio público, dos personas completamente desconocidas y con opiniones radicalmente opuestas sobre un mismo tema se sentarán juntas a cenar cada semana. Presentación de "El Otro Lado de la Mesa" en el Festval de Gasteiz. Foto: EITB Media Whatsapp

Este próximo lunes, 8 de septiembre, llega a ETB2 una de sus apuestas más importantes: "El Otro Lado de la Mesa", un innovador experimento sociológico que promoverá el diálogo sincero y la reflexión profunda, presentado por Xabier Garcia Ramsden. Un programa de servicio público en el que cada semana, dos personas completamente desconocidas y con opiniones radicalmente opuestas sobre un mismo tema se sentarán juntas a cenar. Sus conversaciones les llevarán a debatir, conectar, distanciarse e incluso emocionarse.

Además de todo lo que ellos planteen, sin filtros, durante la cena, una tablet les irá lanzando preguntas muy directas y no siempre cómodas. De ese modo deberán compartir qué piensan sobre temas como la gestación subrogada, el aborto, la eutanasia o el matrimonio no monógamo.

En el programa, que se emitirá todos los lunes, Xabier García Ramsden contará con la colaboración de la psicóloga Amagoia Eizagirre, quien analizará y contextualizará las dinámicas emocionales y comunicativas que se producen en cada encuentro.

Cada capítulo incluye tres cenas, lo que significa que en su primera temporada, compuesta por ocho episodios, veremos a 48 personas enfrentarse a 24 temas que les afectan muy de cerca.

"El Otro Lado de la Mesa"es una experiencia única de la que, tanto comensales como espectadores, seguro podremos aprender mucho.