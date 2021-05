2021/05/27 12:25

Tony Yoka eta Estelle Moslley senar-emazteak, "Boxeo Izarrak" saioan

Yoka vs Djeko, Mossley vs Kaiser eta Goldston vs McClamy borraldiak eskainiko dituzte.

Pedro Mari Goikoetxea kazetaria. Argazkia: EITB Media

Boxeo munduko kasu bitxia eta bakarra izango da ziur asko ostiralean "Boxeo Izarrak" saioan protagonista izango den bikotearena. Tony Yoka eta Estelle Mossley senar-emazteak boxeolari profesionalak dira gaur egun, afizionatu mailan Munduko txapelketa eta Joko Olinpikoetan urrezko dominak eskuratu ondoren. Ostiral gauean, Tony Yokak Joel Djeko belgikarraren aurka jokatutako Europar Batasuneko txapelketa eskainiko du Pedro Mari Goikoetxearen eta Manu Maritxalarren saioak. Yoka, bi metroko mutila da eta profesional mailan egindako 9 borrokaldietan izan da garaile. Estelle Mossley, berriz, pisu arineko boxeolaria da eta orain arte jokatu dituen 8 norgehiagokak irabazi ditu. Verena Kaiser alemaniarraren aurka neurtuko ditu indarrak ostiraleko programan. Emanaldia osatzeko, Estatu Batuetako bi mutil gazte ezagutuko ditugu: Kasir Goldston, 17 urterekin debutatu duen boxeolaria, eta Lewelyn McClamy, 20 urteko borrokalaria. "Boxeo Izarrak" ostiralean izango da ikusgai gauerditik aurrera ETB1en.

