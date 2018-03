Bilbao Basket

Liga Endesa

Bilbao Basket no puede ganar en Valencia, aunque mantiene distancias con el descenso

Agencias | Redacción

11/03/2018

El equipo de Mrsic ha caído en la pista del actual campeón de la Liga Endesa (87-67); los resultados de Betis y Joventut, eso sí, favorecen sus aspiraciones de permanencia.

El Bilbao Basket no ha podido obtener la victoria en la Fonteta, en cancha del Valencia, actual campeón de la Liga Endesa, donde ha caído por 87-67; la jornada, no obstante, no ha resultado del todo negativa para los hombres de Veljko Mrsic, que mantiene las distancias con los puestos de descenso (un triunfo de ventaja), tras las derrotas de Betis y Joventut.

Fernando San Emeterio ha guiado, con sus puntos y sobre todo con su actitud, al Valencia Basket. El alero cántabro ha tirado de sus compañeros en los momentos clave para lograr un triunfo que permite al Valencia seguir en la parte alta de la clasificación.

De inicio, un par de triples de Dublejevic han dado la iniciativa al Valencia, pero solo en el marcador, no tanto en el juego. El Bilbao Basket se ha movido entonces con cierta soltura, bien dirigido por Todorovic, pero un par de acciones de San Emeterio permitieron al Valencia sofocar el intento vasco de alterar el guión previsto (18-14, m.7).

Restablecido el orden esperado, ambos equipos se atrancaron, faltos de claridad y, sobre todo, de acierto en la ejecución. Por eso, un par de tiros libres y una última canasta de Erick Green ampliaron su brecha (22-14, m.20).

Cerca de seis minutos ha estado el Bilbao Basket sin anotar, lo que ha multiplicado el valor real de un par de triples de Will Thomas (30-16, m.12).

El regreso de Todorovic y el enérgico despertar de Bentil han evitado que se rompiera el choque, aunque nuevamente ha aparecido San Emeterio para, con un par de triples, dejar que los locales llegaran al descanso con el marcador bajo control (41-32, m.20).

Más intensidad local en la segunda mitad

El alero cántabro ha obligado a su equipo a regresar con la tensión necesaria a la pista y el Valencia, con una defensa bastante más intensa que en la primera parte y con Abalde de ejecutor, ha elevado su ventaja hasta hacer de ella su máxima renta (52-36, m.24).

Tabu ha tratado de evitar lo que parecía ya inevitable, pero, más allá de alguna acción aislada, el Bilbao Basket ha anotado a cuentagotas, y su defensa no ha puesto en ningún problema a los locales pese al descanso de San Emeterio, en parte por la facilidad anotadora de Erick Green (75-49, m.31).

Viendo la que se le podía venir encima, Veljko Mrsic ha abroncado a su equipo, y su arenga ha aumentado un punto la escasa energía defensiva del Bilbao Basket; pero si el partido ya se les estaba haciendo largo a todos, la avería en un marcador de una canasta lo ha mantenido parado varios minutos, y ha hecho eterno el final.

Ficha técnica:

87. Valencia Basket (22+19+29+17): Abalde (9), Rafa Martínez (3), San Emeterio (18), Thomas (13), Dubljevic (13) -cinco titular- García (1), Vives (-), Pleiss (6), Williams (1), Sastre (6) y Doornekamp (3) y Green (14).

67. RETAbet Bilbao Basket (14+18+17+18): Tabu (13), Todorivic (11), Hammink (4), Hervelle (2), Gladness (8) -cinco titular- Thomas (10), Rebic (-), Redivo (2), Mumbrú (2), Bentil (13) y Tomàs (2).

Árbitros: Cortés, Bultó y Munar. Eliminaron por cinco faltas al local Latavious Williams (m.40).