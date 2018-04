Bilbao Basket

Situación delicada

El Bilbao Basket afronta 4 finales para mantener la categoría

30/04/2018

Monbus Obradoiro y San Pablo Burgos fuera y Kirolbet Baskonia y UCAM Murcia en casa, los cuatro partidos que le quedan al equipo vizcaíno.

Jornada 31

Partido Día Hora Retransmisiones

UCAM Murcia - Divina Seguros Joventut Mi, 25/04/2018 20:30 h. MD2 (56)

Monbus Obradoiro - RETAbet Bilbao Basket Sá, 05/05/2018 19:00 h. Movistar+

FC Barcelona Lassa - MoraBanc Andorra Sá, 05/05/2018 19:00 h. MD1 (55)

Real Madrid - Delteco GBC Do, 06/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Montakit Fuenlabrada - Valencia Basket Club Do, 06/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Real Betis Energía Plus - Kirolbet Baskonia Do, 06/05/2018 12:30 h. Movistar+

San Pablo Burgos - Tecnyconta Zaragoza Do, 06/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Herbalife Gran Canaria - Unicaja Do, 06/05/2018 18:30 h. #0

Movistar Estudiantes - Iberostar Tenerife Do, 06/05/2018 18:30 h. Movistar+



Jornada 32

UCAM Murcia - Real Madrid Sá, 12/05/2018 19:00 h. MD1 (55)

Unicaja - Tecnyconta Zaragoza Sá, 12/05/2018 19:00 h. Movistar+

Monbus Obradoiro - Real Betis Energía Plus Sá, 12/05/2018 19:00 h. Movistar+

San Pablo Burgos - Herbalife Gran Canaria Sá, 12/05/2018 20:00 h. Movistar+

Divina Seguros Joventut - Montakit Fuenlabrada Do, 13/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

MoraBanc Andorra - Delteco GBC Do, 13/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

RETAbet Bilbao Basket - Kirolbet Baskonia Do, 13/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Valencia Basket Club - Movistar Estudiantes Do, 13/05/2018 18:00 h. Movistar+

Iberostar Tenerife - FC Barcelona Lassa Do, 13/05/2018 18:30 h. #0



Jornada 33

Real Madrid - Real Betis Energía Plus

Kirolbet Baskonia - San Pablo Burgos

Unicaja - MoraBanc Andorra Sá, 19/05/2018 19:00 h. MD1 (55)

Iberostar Tenerife - Monbus Obradoiro Sá, 19/05/2018 20:00 h. Movistar+

Valencia Basket Club - FC Barcelona Lassa Sá, 19/05/2018 21:15 h. #0

RETAbet Bilbao Basket - UCAM Murcia Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+

Delteco GBC - Divina Seguros Joventut Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Tecnyconta Zaragoza - Montakit Fuenlabrada Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1

Movistar Estudiantes - Herbalife Gran Canaria Do, 20/05/2018 12:30 h. Movistar+ | Multi Liga Endesa MD1



Jornada 34

FC Barcelona Lassa | Tecnyconta Zaragoza 0 | 0

UCAM Murcia | Movistar Estudiantes 0 | 0

Montakit Fuenlabrada | Delteco GBC 0 | 0

MoraBanc Andorra | Valencia Basket Club 0 | 0

Herbalife Gran Canaria | Real Madrid 0 | 0

Monbus Obradoiro | Kirolbet Baskonia 0 | 0

Divina Seguros Joventut | Unicaja 0 | 0

San Pablo Burgos | RETAbet Bilbao Basket 0 | 0

Real Betis Energía Plus | Iberostar Tenerife 0 | 0