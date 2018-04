Bob Jungels se adjudica en solitario la Lieja Bastoña Lieja

El luxemburgués Bob Jungels (Quick Step) se ha adjudicado en solitario la Lieja Bastoña Lieja, disputada a través de 258 kilómetros entre Lieja y Ans.

Jungels, de 25 años, hizo valer un ataque a 15 kilómetros de meta bien protegido por sus compañeros del Quick Step y logró llegar en solitario a Ans, con un tiempo de 6h.24.44 minutos.

La segunda plaza fue para el canadiense Michael Woods (EF-Drapac) y la tercera para el francés Romain Bardet (AG2R La Mondiale). El español Alejandro Valverde no pudo entrar entre los 10 primeros.

The Doyenne goes to Bob Jungels ! ¿¿¿

La Doyenne revient à Bob Jungels ! ¿¿¿#LBL pic.twitter.com/x5xjQT8WfF