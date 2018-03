Campeonato Parejas 2018: sigue los partidos en directo en ETB y eitb.eus

Labrit (Iruñea-Pamplona) 10/03/2018 16:45h Ezkurdia - Zabaleta vs. Elezkano II - Rezusta Atano III (Donostia-San Sebastian) 11/03/2018 17:00h Olaizola II - Imaz vs. Altuna III - Martija

Tolosa Lunes a las 16:30h Elezkano II - Rezusta vs Laso - Albisu Tolosa Martes a las 16:30h Bengoetxea VI - Larunbe vs Altuna III - Martija

12ª JORNADA



Labrit (Pamplona)

Sábado a las 17:00h

Olaizola II - Imaz vs Irribarria - Jaunarena (Merino I)



Tafalla

Domingo a las 17:00h

Artola - Zabala (Urrutikoetxea - Untoria) vs Ezkurdia - Zabaleta



Tolosa

Lunes a las 16:30h

Elezkano II - Rezusta vs Laso - Albisu



Tolosa

Martes a las 16:30h

Bengoetxea VI - Larunbe vs Altuna III - Martija