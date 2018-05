Athletic club

Temporada 2018/19

El Athletic presenta su nueva camiseta

eitb.eus

23/05/2018

Creada para conmemorar el 120 aniversario del Athletic Club, 'unos colores y un escudo que representan una forma de competir única'.

Esta mañana, el Athletic Club y New Balance han revelado de manera oficial la nueva camiseta rojiblanca para la temporada 2018/19.

Creada para conmemorar el 120 aniversario del Athletic Club, esta primera equipación se inspira en la esencia rojiblanca, 'transmitida fielmente entre generaciones. Unos colores y un escudo que representan una forma de competir única'.

La indumentaria es parte de la campaña "Loyal to the last" que, junto al eslogan "Geuriak", profundiza en el sentido de pertenencia compartido entre futbolistas y afición.

New Balance ha confeccionado las nuevas prendas deportivas para la temporada próxima usando la innovadora tecnología NB DRY, que prima la comodidad en los movimientos y el mantenimiento de una temperatura y transpiración adecuadas.