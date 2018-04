Eibar

2-0

El Eibar cae derrotado ante el Betis y se aleja de Europa

Agencias | Redacción

07/04/2018

Los armeros han perdido 2-0 en el Benito Villamarín. Sergio León ha marcado el primer gol bético y Arbilla en propia puerta ha hecho el segundo de los verdiblancos.

El Eibar cayó derrotado 2-0 ante el Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Santander. Esta derrota, aleja a los armeros de la lucha por los puestos que dan acceso a jugar la Europa League.

Comenzó el partido con un resultado interesante para ambos en sus intentos de jugar la próxima temporada competición europea, pues el Sevilla, séptimo clasificado, había perdido (4-0) en el campo del Celta, que se mete en la pelea para aspirar a las posiciones continentales. El Eibar, en una racha de pobres resultados, tuvo que recomponer en el campo bético su alineación ante las significativas ausencias de sus delanteros Sergi Enrich y el brasileño Charles, además de la del centrocampista defensivo Pape Diop, éste sancionado.



Pese a ello, el técnico del conjunto guipuzcoano, José Luis Mendilibar, no optó por utilizar desde el inicio al centrocampista japonés Takashi Inui, al que se le vincula con el Betis para la próxima temporada. Quique Setién, por su parte, dispuso como gran y obligada novedad, debido a que el meta Antonio Adán se operó esta semana de una lesión de pubis, la del portero gallego Dani Giménez, quien, después de jugar esta campaña solo los dos partidos de la Copa del Rey ante el Cádiz, debutó en LaLiga.



Salió el Eibar adelantado, con una presión cerca del área bética, pero el Betis tardó solo poco mas de un cuarto de hora en solucionar las complicaciones en las que le ponía el rival y primero Cristian Tello y poco después Marc Batra empezaron al meterle el miedo al equipo visitante. Fue el preludio del tanto de Sergio León, que volvió a ver portería (m.21) como lo hizo en la jornada anterior en el 0-1 en el campo del Getafe y con los que ya suma once en LaLiga. El 1-0 le dio mas fuerzas al equipo sevillano para buscar con ganas el segundo ante un adversario al que le costó reaccionar frente al ímpetu de los verdiblancos, pero lo consiguió conforme avanzó la primera parte y empezó darle la oportunidad a Dani Giménez de reivindicar su titularidad. También esa circunstancia le dio al Betis opciones de salir rápido a la contra y que el partido entrara en la recta final del primer período más abierto y con aproximaciones a ambas áreas.



La segunda parte no pudo empezar peor para el Eibar, pues a los cinco minutos de la reanudación una incursión por la derecha de Antonio Barragán acabó con un despeje defectuoso del central Anaitz Arbilla que acabó con el balón en su meta (2-0). Se le puso complicado a los de Mendilibar, quien hizo ingresar al campo a Inui y a Ander Capa para intentar reaccionar en un aspecto ofensivo que tenía muy perdido pero que nunca recuperó hasta la conclusión del choque.



Ficha técnica:



2 - Real Betis: Dani Giménez; Barragán, Mandi, Bartra, Jordi Amat, Júnior; Fabián, Guardado; Boudebouz (Joaquín, m.67), Tello (Rubén Castro, m.82); y Sergión León (Loren, m.61).



0 - Eibar: Dmitrovic; Peña, Ramis, Arbilla, Cote (Capa, m.63); Jordán, Dani García, Pedro León, Orellana; Escalante (Inui, m.63) y Kike García (Iván Alejo, m.78).



Goles: 1-0, M.21: Sergio León. 2-0, M.50: Arbilla, en propia puerta.



Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán). Amonestó a los visitantes Dani García (m.56) y Orellana (m.69), y a los locales Mandi (m.79) y Jordi Amat (m.92).