noticias

Análisis

Merkel le pilla el truco a Trump

La canciller ha entendido que la decisión de Trump van a pagarlo las empresas europeas. También tendrá consecuencias en el precio del petroleo en Europa, entre otras.

Angela Merkel ha entendido perfectamente la estrategia de Donald Trump cuando éste ha decidido romper el pacto con Irán. Trump ha tomado la decisión, pero el precio no lo va a pagar Estados Unidos, sino Europa. Para empezar, las empresas europeas van a tener que renunciar a seguir haciendo negocios con Irán, so pena de ser sancionadas en Estados Unidos si también hacen negocios allí. Para seguir, el mercado del petróleo ya está sufriendo sacudidas, el precio sube, y esto es mortal para Europa; no tanto para Estados Unidos, que cada vez depende menos del crudo de Oriente Medio. Y para terminar, en el peor de los casos puede haber más guerras en Oriente Medio que afectarían mucho a Europa, que está muy cerca, y menos a Estados Unidos, que está muy lejos. Por ejemplo, podría haber otra oleada de refugiados que intentarían entrar en Europa; a Estados Unidos no pueden llegar por tierra, y por avión les resultaría imposible superar el control del aeropuerto.

Por eso, Merkel fue ayer muy clara en su discurso durante la entrega del Premio Carlomagno a su colega Emmanuel Macron (quien, por cierto, también dijo cosas parecidas a las de Merkel). La canciller fue contundente: "La época en la que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó. Estamos ante grandes amenazas y Europa tiene el deber de mantener la paz y la estabilidad". Pues si tenemos las cosas tan claras, ahora lo que hay que hacer es pasar de las palabras a los hechos.