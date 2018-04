Vivir para ver

Unicef

Ley para erradicar la violencia contra la infancia

24/04/2018

Elsa Fuente Unicef Comité País Vasco y Maite Pachecho, directora de sensibilización y políticas de Unicef, explican la urgencia de aprobación de la ley Orgánica sobre la violencia contra la infancia.

audios (1) Ley para erradicar la violencia contra la infancia

El pasado 14 de septiembre de 2017 todos los grupos parlamentarios aprobaron una Proposición No de Ley que pide al Gobierno que presente a las Cortes una Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra la Infancia en un plazo no superior a 12 meses, y que dicha ley sea aprobada en esta legislatura. El 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó su Plan Normativo 2018, pero en él no se ha incluido la Ley Orgánica sobre la Violencia contra la Infancia.



Hoy nos acercamos con Elsa Fuente y Maite Pacheco a la Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia que reclama la urgente elaboración de esta ley en el Plan

Normativo de 2018, que la misma se presente en el Congreso en el mes de septiembre y que, además, el Ejecutivo garantice que ésta articula el desarrollo de una Estrategia Integral para erradicar la Violencia contra la Infancia implicando a las administraciones de todos los niveles y que plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración.