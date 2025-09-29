EITB TALDEA
ONCEren Elkartasun Saria
EITBren 'Armairutik plazara' dokumentalak ONCE Gizarte Taldearen Elkartasun Saria irabazi du
EITB
Komunikazio-programa, -artikulu edo -proiektuen kategorian nabarmendu dute, "narrazio-berrikuntzagatik eta gizartean eta hezkuntzan duen eraginagatik". Lanaren begirada pluralak kontakizuna aberasten duela ere azpimarratu dute. Sari banaketa urriaren 21ean izango da.
'Armairutik plazara'
ONCE Gizarte Taldeak EITBren Armairutik plazara dokumentalari eman dio ONCE Euskadi 2025 Gizarte Taldearen Elkartasun Saria, programa, artikulu edo komunikazio proiektuaren kategorian. Joan den ekainean emititu zen saio berezia, LGTBI+ Harrotasunaren Egunaren harira, eta ikusgai dugu EITB Nahieran-en.
Saio berezi honetako hamar protagonistek armairutik atera eta askatzeko unea nola bizi izan zuten kontatuko du lanak: Beñat Olea komikigilea, Klaudio Landa aurkezlea, Aitzole Araneta sexologoa, June Fernández kazetaria, Iñigo Iturrate Euskalduna Jauregiko zuzendaria, Aketza López aktorea, Kimetz Etxabe aktorea, Mikele Grande editorea, Iratxe Urkiaga irakaslea eta Jose Antonio Nielfa La Otxoa ditugu bertan.
Gizarte-komunikazioaren arloan aparteko ekarpena dela azpimarratu du ONCE Gizarte Taldeak. "Narrazio-berrikuntzagatik eta gizartean eta hezkuntzan duen eraginagatik nabarmentzen da. Askotariko errealitateak ikusarazten ditu ikuspegi integral baten bidez, non LGTBIQ+ kolektiboaren 10 protagonistaren ahotsak eta haien senide eta lagunenak elkarrekin agertzen diren. Begirada plural horrek kontakizuna aberasten du, armairutik irtetea banakako prozesu bat ez ezik, partekatutako bizipen bat ere badela erakusten baitu", nabarmendu dute.
ONCE Gizarte Taldearen Sari Solidarioen helburua da beren eragin-ingurunean egiten duten lan solidarioagatik nabarmentzen diren pertsona fisiko edo juridikoak aintzatestea. Aurtengo sarituen artean ere baditugu Real Sociedad Fundazioa, Xabier Aierdi Urraza, Irsearabas eta Arabako Foru Aldundia.
Urriaren 21ean izango da sari-banaketa, Donostiako Kursaalen.