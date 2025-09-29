GRUPO EITB Premio Solidario ONCE El documental 'Armairutik plazara' de EITB, galardonado en los Premios Solidarios de Grupo Social ONCE Euskadi EITB Publicado: 29/09/2025 13:32 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2025 13:32 (UTC+2) Ha sido premiado en la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, "destacando tanto por su innovación narrativa como por su impacto social y educativo", además de por su "mirada plural que enriquece el relato". La entrega de premios será el 21 de octubre. 'Armairutik plazara' Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBren 'Armairutik plazara' dokumentalak ONCE Gizarte Taldearen Elkartasun Saria irabazi du

El Grupo Social ONCE ha otorgado el Premio Solidario Grupo Social ONCE Euskadi 2025, en la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, al documental de EITB Armairutik plazara, emitido el pasado mes de junio, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI+.

Este especial, disponible en EITB Nahieran, recoge las vivencias de 10 personas que un día decidieron salir del armario. Beñat Olea (creador de cómics) Klaudio Landa (presentador), Aitzole Araneta (sexóloga), June Fernández (periodista), Iñigo Iturrate (director del Palacio Euskalduna), Aketza López (actor), Kimetz Etxabe (actor), Mikele Grande (editora), Iratxe Urkiaga (profesora) y José Antonio Nielfa La Otxoa recuerdan, junto a familiares y amigos, cómo fue ese momento.

"Representa una aportación excepcional en el ámbito de la comunicación social, destacando tanto por su innovación narrativa como por su impacto social y educativo. Da visibilidad a realidades diversas a través de un enfoque integral, en el que conviven las voces de 10 protagonistas LGTBIQ+ y las de sus familiares y amistades. Esta mirada plural enriquece el relato, al mostrar que la salida del armario no es solo un proceso individual, sino también una vivencia compartida", ha subrayado el Grupo Social ONCE.

El objetivo de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. La Fundación Real Sociedad, Xabier Aierdi Urraza, Irsearabas y la Diputación Foral de Álava son otros de los ganadores de esta edición, cuya entrega de premios será el 21 de octubre, en el Kursaal de Donostia-San Sebastián.