Dani Alvarez saritu du Euskal Kazetarien Elkarteak
Euskal Kazetariak saria jasoko du Radio Euskadin ibilbide luzea egin ostean, gaueko "Teleberri" albistegia gidatzen duen kazetariak. EITBren parte hartzea duen "Natura Bizia" dokumental saila ere nabarmendu dute, Ingurumen Kazetaritza atalean.
Dani Alvarez kazetaria
Datorren azaroaren 5ean banatuko dira Bilboko Sala BBK aretoan Euskal Kazetarien Elkartearen eta Kazetarien Euskal Elkargoaren Euskal Kazetaritza sariak. Bertan, Euskal Kazetariak saria jasoko du Dani Alvarezek, bere lanaren proiekzioa dela medio, eredu diren euskal informazioaren profesionalak aitortzea helburu duen garaikurra. Dani Alvarezek ibilbide luzea egin du EITBn, 2000. urtean Radio Euskadin bekadun sartu zenetik. Irrati horretako albistegi buru izan da aurtengo irailera arte, eta orain ETB2ko "Teleberri" albistegia aurkezten du. Daniren aurretik, EITBko beste lau profesional hauek jaso dute Euskal Kazetariak saria: Mikel Ayestaran (2015), Ane Irazabal (2017), Olatz Arrieta (2019) eta Aintzane Bolinaga (2024).
Bestalde, EITBren parte hartzea duen "Natura Bizia" ikus-entzunezkoa nabarmendu dute Ingurumen Kazetaritza atalean. Euskal biodibertsitatea ardatz duen zortzi ataleko dokumental sorta Lexeia Larrañagak zuzendu zuen eta Alberto Iñurrategi da gidaria. 2021ean estreinatu zen EITBn, eta ikusgai dago PRIMERAN streaming plataforman.
Horrez gainera, Euskal Kazetarien Elkarteak Manu Alvarez nabarmendu du Ibilbide Profesionala atalean, Gorka Lejarzegi Josetxu Rodriguez Fotoperiodismo sailean, Almudena Ariza Xavier Portel Adierazpen Askatasuna atalean, Durangoko Azoka Pertsonaia edo Erakunde Soziala tartean, eta 5W aldizkaria Kazetaritza Digitala atalean. Ohorezko saria, berriz, Ramón Zallok eta Pedro Ibarrak jasoko dute.