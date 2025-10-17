GRUPO EITB PREMIO La Asociación Vasca de Periodistas premia a Dani Álvarez EITB MEDIA Publicado: 17/10/2025 14:38 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 14:45 (UTC+2) El presentador del informativo "Teleberri" de la noche, con una larga trayectoria profesional en Radio Euskadi, recibirá el premio Periodistas Vascos/as 2025. Por otra parte, el documental participado por EITB "Natura Bizia" ha sido galardonado en la sección de Periodismo Medioambiental. El periodista Dani Alvarez Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Dani Alvarez saritu du Euskal Kazetarien Elkarteak

El próximo 5 de noviembre se entregarán los Premios Periodismo Vasco 2025 que otorga cada año la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas. En el acto, que tendrá lugar en la Sala BBK de Bilbao, Dani Álvarez recibirá el premio Periodistas Vascos/as 2025, que reconoce a profesionales de la información que, por la proyección de su trabajo, son ejemplo del periodismo. Dani Álvarez ha desarrollado su carrera profesional en EITB, desde que entró como becario en Radio Euskadi en el año 2000, donde ha sido director de sus espacios informativos. Actualmente presenta la segunda edición del "Teleberri" en ETB2. Anteriormente, otros cuatro profesionales de EITB han recibido este galardón: Mikel Ayestaran (2015), Ane Irazabal (2017), Olatz Arrieta (2019) eta Aintzane Bolinaga (2024).

Por otra parte, la serie documental "Natura Bizia", participada por EITB, ha sido distinguido en la categoría Periodismo Medioambiental. Este trabajo sobre la biodiversidad vasca dirigido por Lexeia Larrañaga y conducido por Alberto Iñurrategi se estrenó en EITB en 2021 y está disponible en la plataforma de streaming PRIMERAN.

La Asociación Vasca de Periodistas ha destacado también a Manu Álvarez en la sección Trayectoria Profesional, a Gorka Lejarzegi en el apartado Fotoperiodismo Josetxu Rodríguez, a Almudena Ariza en la categoría José María Portell a la Libertad de Expresión, Durangoko Azoka en la sección Personaje u Organización Social y la revista 5W en Periodismo Digital. Además, a Ramón Zallo y Pedro Ibarra les será otorgado ex aequo el premio honorífico por su mérito y trayectoria.