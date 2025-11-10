EITB TALDEA
Seriesland Bilbao
Zazpi sari EITBrentzat Seriesland Bilbao International Digital Festival jaialdian
EITB
"Desagertuta", Marina Ostolaza ("Power Up"), "Irabazi Arte", "Intimitatean", "Voces de la Tierra", "Ardi Beltzak" eta "Itsatsita, Berriz" izan dira sarituak Bilboko Guggenheim Museoa izan den ekitaldian.
-
Aurtengo festibalaren kartela
EITBk zazpi sari irabazi ditu Seriesland Bilbao International Digital Festival jaialdiaren 11. edizioan. Itxiera ekitaldia Guggenheim Museoan egin da zazpi honetan, azaroaren 8an.
"Desagertuta" (PRIMERAN) serie arrakastatsuak Euskarazko Eduki Onenaren saria lortu du, eta Marina Ostolaza aktoreak irabazi du Antzezpen Onenaren saria, gazteentzako "Power Up" (MAKUSI) seriean superheroi gisa egindako lanarengatik.
Halaber, Haur eta Gazteentzako Euskal Serie Onenaren saria "Irabazi Arte"rentzat izan da (MAKUSI / PRIMERAN); Euskal Serie Dokumental Onenarena "Voces de la Tierra"rentzat (PRIMERAN) eta Euskal Saio Onenarena Nerea Aliasek gidatutako "Intimitatean" tartearentzat (PRIMERAN).
Jaialdiko sari berezietako bat Xabin Fernandezek aurkeztutako "Ardi Beltzak" (PRIMERAN) lanak irabazi du Argi Gizarte-gaia saria.
Gainera, euskarazko "Itsatsita, Berriz" serie musikalak (PRIMERAN) beste sari berezi bat jaso du. Sari horri esker, maiatzean, Los Ángelesen (AEB) egingo den LA Webfest-en, webserieen munduko lehen jaialdian, parte hartu ahal izango du.
Aurtengo epaimahaia ibilbide ezaguneko hainbat profesionalek osatu dute: besteak beste, Felix Maximilian ("Machos Alfa") aktore alemaniarrak eta zazpi Goya sari irabazi dituen Ivan Miñambres ekoizle bilbotarrak. Sari banaketa Keunam umoristak gidatu du eta Kai Nakairen emanaldia ere izan da.