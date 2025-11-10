GRUPO EITB Seriesland Bilbao Siete premios para EITB en el Seriesland Bilbao International Digital Festival Publicado: 10/11/2025 10:26 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2025 10:26 (UTC+1) Han sido galardonados "Desagertuta", Marina Ostolaza ("Power Up"), "Irabazi Arte", "Intimitatean", "Voces de la Tierra", "Ardi Beltzak" e "Itsatsita, Berriz" en la entrega de premios que ha tenido lugar este sábado en el Museo Guggenheim Bilbao. Cartel de la edición de este año de Seriesland Bilbao Whatsapp

Euskaraz irakurri: Zazpi sari EITBri, Seriesland Bilbao International Digital Festival jaialdian

EITB ha recibido siete premios en la 11 edición del Seriesland Bilbao International Digital Festival, que se ha clausurado este sábado, 8 de noviembre, en el Museo Guggenheim Bilbao.

La exitosa serie "Desagertuta" (PRIMERAN) ha conseguido el galardón a Mejor Contenido en euskera y la actriz Marina Ostolaza se ha llevado el premio a la mejor interpretación por su papel de superheroína en la serie juvenil "Power Up" (MAKUSI).

También han sido distinguidos "Irabazi Arte" (MAKUSI / PRIMERAN), en la categoría de Mejor Serie Vasca Infantil y Juvenil, "Voces de la Tierra" (PRIMERAN) como Mejor Serie Documental Vasca y el programa "Intimitatean" (PRIMERAN) conducido por Nerea Alias como Mejor Programa Vasco.

Por otra parte, uno de los premios especiales del festival, el premio Argi a Temática Social, ha recaído en "Ardi Beltzak" (PRIMERAN) que presenta Xabin Fernandez.

Además, la serie musical en euskera, "Itsatsita, Berriz" (PRIMERAN) ha recibido otro premio especial consistente en una selección al primer festival de webseries del mundo LA Webfest, que se celebrará en mayo en Los Ángeles (USA).

El jurado de esta edición ha estado integrado, entre otros profesionales de reconocida trayectoria, por el actor alemán Felix Maximilian ("Machos Alfa") e Ivan Miñambres, productor bilbaíno ganador de siete premios Goya. La entrega de premios ha sido presentada por el humorista Keunam y ha contado con la actuación de Kai Nakai.