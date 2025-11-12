EITB TALDEA
Azaroak 13
PRIMERANek "Cristóbal Balenciaga" estreinatuko du ostegunean, Getariako jostun handiaren inguruko fikzioa
6 ataletan zehar, mundu oldarkor batean estilo propioa sortzeko gai izan zen gizon baten istorioa kontatzen du. Alberto San Juan dugu protagonista, eta Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga, berriz, zuzendariak. Aste honetan PRIMERANen estreinatu ondoren, azaroaren 20an iritsiko da ETB2ra.
"Cristóbal Balenciaga"
Azaroaren 13an "Cristóbal Balenciaga" (2024) estreinatuko du EITBk, euskal jostun unibertsalenaren bizitzari buruzko telesaila. Sei ataletan zehar, jostun baten eta arrantzale baten seme gisa bere estatus sozialari aurre egiten ausartu zen gizon baten istorioa kontatzen du. Berezko talentuari, etengabeko lanari eta negozioetarako gaitasunari esker, garai guztietako moda diseinatzaile nabarmenetako bat bihurtu zen Cristóbal Balenciaga.
Aitor Arregik, Jon Garañok, Jose Mari Goenagak eta Lourdes Iglesiasek sortuta, Alberto San Juan dugu protagonista, Alberto Iglesiasen musikarekin. Oiartzunen, Donostian, Parisen, Bordelen, Toulousen, Bilbon, Gasteizen, Irunen, Hondarribian, Iruñean, Oiartzunen, Asteasun, Azpeitian, Biarritzen, Pasaian eta, nola ez, Getarian filmatu zuten. Telesailak hainbat sari eskuratu ditu, tartean aktore onenaren Ondas eta Iris sariak Alberto San Juanentzat eta San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission golardoa. Telesaileko jantzitegi onenaren In Style aipamena ere bereganatu zuen.
Ostegun honetan, azaroak 13, estreinatuko da "Cristóbal Balenciaga", osorik, EITBren PRIMERAN streaming plataforman, jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin. Astebete geroago, azaroaren 20an, iritsiko da lehen atala Euskal Telebistara. ETB2n izango da ikusgai, 22:15ean.