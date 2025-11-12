GRUPO EITB 13 de noviembre PRIMERAN estrena mañana "Cristóbal Balenciaga", la serie de los Moriarti sobre el gran modisto de Getaria EITB Publicado: 12/11/2025 10:21 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 10:21 (UTC+1) A lo largo de seis capítulos, narra la historia de un hombre que, frente a un mundo hostil, creó un estilo propio. Protagonizada por Alberto San Juan, está dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga. Tras su estreno esta semana en PRIMERAN, el 20 de noviembre llega a ETB2. "Cristóbal Balenciaga" Whatsapp

EITB estrena este jueves "Cristóbal Balenciaga" (2024), ficción de seis capítulos sobre la historia del modisto vasco más universal, un hombre que se atrevió a desafiar su estatus social como hijo de una costurera y un pescador. Gracias a su talento natural para la alta costura, su trabajo constante y su olfato para los negocios, Balenciaga se convirtió en uno de los diseñadores de moda más destacados de todos los tiempos.

Creada por Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Lourdes Iglesias, la serie está protagonizada por Alberto San Juan, con música de Alberto Iglesias. Fue rodada en Oiartzun, Donostia-San Sebastián, París, Burdeos, Toulouse, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Irun, Hondarribia, Pamplona, Asteasu, Azpeitia, Biarritz, Pasaia y la propia Getaria. Este gran estreno en EITB viene precedido del éxito obtenido por la serie, que ha sido galardonada, entre otros, con el premio Ondas y el premio Iris a mejor actor para Alberto San Juan, además del Premio San Sebastián- Gipuzkoa Film Commission, y el premio In Style a Mejor vestuario de serie.

La serie completa "Cristóbal Balenciaga" se estrena este jueves, 13 de noviembre, en PRIMERAN, la plataforma de streaming de EITB, en versión original con subtítulos en euskera. Una semana después, el 20 de noviembre, llegará a Euskal Telebista el primer capítulo. Será en ETB2, a las 22:15 horas.