GUAUn entzungai dagoen Isabel Cadenasen "Se llamaba como yo"k podcastak gaur jasoko du Ondas saria
Isabel Cadenas berak jasoko du golardoa, Maite Goñi EITB Mediaren Irrati eta Audio zuzendariarekin batera. Bertan izango da, halaber, EITBren parte hartzen duen podcastean kontatzen den historiaren protagonista: Begoña Urroz.
Aurtengo Ondas sarien banaketa ekitaldia egingo da asteazken honetan (azaroak 26), Bartzelonako Teatre del Liceun. Bertan, podcast onenaren saria jasoko du EITBren partaidetza duen eta GUAU audio plataforman entzungai dagoen Isabel Cadenasen "Se llamaba como yo" podcast sortak. Egileak berak jasoko du saria eta alboan izango ditu Maite Goñi EITB Mediaren Irrati eta Audio zuzendaria eta podcastean kontatzen duen historiaren protagonista: Begoña Urroz.
ETAk hil zuen lehen neskatoa izan zen Begoña Urroz, eta bi urte geroago jaio zen ahizpak haren izena hartu zuen. Emakume horren istorioa berreraiki du Isabel Cadenasek podcastean: neskato haren dolua ezkutuan bizi izan zuen familia batena; ikerketa ezinezkoa zirudien garaiko isiltasuna; berrogeita hamar urte geroago, isiltasuna apurtzera etorri zen zarataren istorioa…