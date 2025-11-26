GRUPO EITB GUAU El podcast de Isabel Cadenas "Se llamaba como yo", que se puede escuchar en GUAU, recibe hoy el premio Ondas EITB Publicado: 26/11/2025 11:37 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2025 11:37 (UTC+1) La propia Isabel Cadenas recogerá el galardón, acompañada de la directora de Radio y Audio de EITB Media Maite Goñi. También acudirá Begoña Urroz, protagonista de la historia que cuenta el podcast participado por EITB. Se llamaba como yo Whatsapp

Euskaraz irakurri: GUAUn entzungai dagoen Isabel Cadenasen "Se llamaba como yo"k podcastak gaur jasoko du Ondas saria

Este miércoles, 26 de noviembre, se celebrará la gala de entrega de los premios Ondas en el Teatro del Liceu de Barcelona, acto en el que Isabel Cadenas recogerá el premio al mejor podcast por "Se llamaba como yo", serie participada por EITB y disponible en su plataforma de audio GUAU. La directora de Radio y Audio de EITB Media Maite Goñi acompañará a la premiada. Asimismo, al acto asistirá Begoña Urroz, la protagonista de la historia que cuenta el podcast.

Begoña Urroz fue la primera niña que mató ETA. Dos años después nació su hermana, quien heredó su nombre. Isabel Cadenas reconstruye esta historia, la historia de una familia que vivió a escondidas el duelo de aquella niña; un silencio cotidiano, en el que parecía imposible indagar; la historia del ruido que, cincuenta años después, vino a romperlo.