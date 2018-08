Musika

Musika nagusi, udazken honetan

Zuzen-zuzenean 2010: 50 kontzertu, 20 areto eta 70 talde baino gehiago

Erredakzioa

2010/10/20

Zirkuitu honen bigarren edizioak euskal taldeen aldeko apustua egingo du berriz. Halere, kanpoko hainbat bandak ere hartuko dute parte zuzenekoetako batzuetan. Hemen duzu egitaraua.

Martxan dugu jada Zuzen-zuzenean jaialdiaren bigarren edizioa. Urriaren 9an hasi zen 2010eko edizioa, Bilbon eta Elgetan, eta urtarrilaren 7ra arte, 70 musika talde baino gehiago izango ditugu, Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta Nafarroako 20 aretotan. Guztira, 50 kontzertu bikoitz programatu dituzte.



Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak antolatzen du musika zirkuitu hau, ''Kultura Live'' zuzeneko musika areto pribatuen elkartearekin elkarlanean, aktibitatea dinamizatuz eta sektoreko eragile eta balio-kate osoari eraginez, Euskadiko musika taldeen eta areto pribatuen alde egiteko.



Horretarako, kontzertu ugari eskainiko dituzte astero-astero euskal aretoetan, eta, iazko bideari jarraituz, gutxienez bi talde ariko dira horietako bakoitzean. Aurten, berrikuntza gisa, formatu mistoa ere izango dugu: atzerriko talde ospetsu baten kontzertuetan hasierako talde gisa euskal talde bat ariko da horietako batzuetan.

Euskal musikarien artean, honako hauek izango ditugu zuzenean datozen hilabeteetan: Atom Rhumba, Berri Txarrak, Capsula, Esne Beltza, Gari, Ion Maia, Joseba Tapia, Kerobia, Korrontzi, Makala, Oreka Tx, Tulsa eta We Are Standard, besteak beste. Proposamen mistoetan, aldiz, honako izan hauek ageri dira: La Mala Rodríguez, Electric Six, Sex Museum...

Hemen duzu Zuzen-zuzenean 2010 zirkuituko programa osoa:



2010/10/22

VICTOR DE DIEGO + JUAN DE DIEGO

BE BOP Donostia



2010/10/22

LORD WITCH + LA-TOX + YOKO OUT + DESPREZIO

ESPALOIA K.A. Elgeta



2010/10/22

ARIMA SUTAN + KEROBIA

PLATERUENA K.A. Durango



2010/10/22

LAST FAIR DEAL + TULSA

SANTANA 27 Bilbo



2010/10/26

GRINGO + ZENO &' || 'amp; THE STOICS + ELECTRIC SIX

SANTANA 27 Bilbo



2010/10/28

ANDONI ARCILLA / JORGE ABADIAS DUO + NEVERMIND PEOPLE

KALIAN Leioa



2010/11/04

ARTISTA GONBIDATUA + KEROBIA

BILBOKO K. ANTZ. Bilbo



2010/11/05

FRONT MALABAR + YMOTEK + EL TRIO CALAVERA + ROCK PRIVADO

ESPALOIA K.A. Elgeta



2010/11/05

SET + LAS CULEBRAS

LA HACERIA Bilbo



2010/11/05

MAD MUASEL + LA MALA RODRIGUEZ

ROCKSTAR LIVE Barakaldo



2010/11/06

ARTISTA GONBIDATUA + SOULBREAKER COMPANY

JIMMY JAZZ Gasteiz



2010/11/06

RATAKALBA + GATILLAZO

LUR Elizondo



2010/11/12

JAZZ DELUXE + MIGUEL SALVADOR

ALTXERRI Donostia



2010/11/12

TURBONESKAK + LAS CULEBRAS

BERMEOKO KAFE ANTZOKIA Bermeo



2010/11/12

CARLES BELDA + ARTISTA GONBIDATUA + JOSEBA TAPIA&' || 'nbsp;

PLATERUENA K.A. Durango



2010/11/13

ROCKAINA + GATILLAZO

JIMMY JAZZ Gasteiz



14/11/2010

JAZZ DELUXE + MIGUEL SALVADOR

COTTON CLUB Bilbo



2010/11/19

PORCO BRAVO + GRAMONES

EL BALCON DE LA LOLA Bilbo



2010/11/19

LUGER + ATOM RHUMBA

JIMMY JAZZ Gasteiz



2010/11/19

IBAN NICOLAI + OREKA TX

PLATERUENA K.A. Durango



2010/11/20

DZ dj + ESNE BELTZA

DOKA Donostia



2010/11/20

ION MAIA + GARI

HELLDORADO Gasteiz



2010/11/20

ROCKAINA + GATILLAZO

NOBOO Tutera



2010/11/21

ARTISTA GONBIDATUA + OREKA TX

ONDARROAKO K. ANTZ. Ondarroa



2010/11/21

OINKARI + KORRONTZI

BERMEOKO KAFE ANTZOKIA Bermeo



2010/11/26

DZ dj + ESNE BELTZA

BERMEOKO KAFE ANTZOKIA Bermeo



2010/11/26

ARTISTA GONBIDATUA + SPLIT 77

BILBOKO K. ANTZ. Bilbo



2010/11/26

ACAPULCO GOLD DIGGERS + SEX MUSEUM

EL BALCON DE LA LOLA Bilbo



2010/11/27

ARTISTA GONBIDATUA + DES-KONTROL

DOKA Donostia



2010/12/09

SEVEN SWING + MIGUEL FERNANDEZ MUT TRIO

BILBAINA JAZZ CLUB Bilbo



2010/12/10

ARTISTA GONBIDATUA + BERRI TXARRAK

ESPALOIA K.A. Elgeta



2010/12/11

ARIMA SUTAN + KEROBIA

DOKA Donostia



2010/12/11

SNOBS + SURFIN'' KAOS + DISCIPULOS DE DIONISOS

HELLDORADO Gasteiz



2010/12/14

ANDONI ARCILLA / JORGE ABADIAS DUO + NEVERMIND PEOPLE

SUBSUELO Iruña



2010/12/17

ÑACO GOÑI + SET

LA LOCURA DE ANGEL Tutera



2010/12/17

FLY SHIT + JINGO DE LUNCH

PLATERUENA K.A. Durango



2010/12/18

SOULBREAKER COMPANY + HOWLIN'' RAIN

HELLDORADO Gasteiz



2010/12/19

ARTISTA GONBIDATUA + KORRONTZI

ONDARROAKO K. ANTZ. Ondarroa



2010/12/25

MUNLET + CAPSULA

HELLDORADO Gasteiz



2010/12/25

ARTISTA GONBIDATUA + SEGISMUNDO TOXICOMANO

JIMMY JAZZ Gasteiz



2010/12/25

MANOLOWAR + ARTISTA GONBIDATUA + SPARTO

TÓTEM Atarrabia



2010/12/31

ARTISTA GONBIDATUA + WE ARE STANDARD

BILBOKO K. ANTZ. Bilbo



2011/01/05

ARTISTA GONBIDATUA + SPLIT 77

ONDARROAKO K. ANTZ. Ondarroa



2011/01/05

SNOBS + GRAMONES

SORGIN TABERNA Laudio



2011/01/07

MAD MUASEL + MAKALA + EL GUINCHO

BILBOKO K. ANTZ. Bilbo