Goya sariak 2011: izendatu guztien zerrenda

2011/01/11

Goya Sarien XXV. edizioaren hautagaien zerrendaren berri eman du Zinema Akademiak. Hemen dituzu finalista guztiak:





FILM ONENA

Balada triste de trompeta

Pa Negre

También la lluvia

Buried



ZUZENDARITZA ONENA

Álex de la Iglesia (Balada triste de trompeta)

Agustí Villaronga (Pa Negre)

Iciar Bollaín (También la lluvia)

Rodrigo Cortés (Buried)



ZUZENDARITZA BERRI ONENA

David Pinillos (Bon appétit)

Emilio Aragón (Pájaros de papel)

Juana Macías (Planes para mañana)

Jonás Trueba (Todas las canciones hablan de mí)



GIZONEZKO AKTORE ONENA

Antonio de la Torre (Balada triste de trompeta)

Javier Bardem (Biutiful)

Ryan Reynolds (Buried)

Luis Tosar (También la lluvia)



EMAKUMEZKOEN AKTORERIK ONENA

Elena Anaya (Habitación en Roma)

Emma Suárez (La mosquitera)

Belén Rueda (Los ojos de Julia)

Nora Navas (Pa Negre)



BIGARREN GIZONEZKO AKTORE ONENA

Eduard Fernández (Biutiful)

Álex Angulo (El Gran Vázquez)

Sergi López (Pa Negre)

Karra Elejalde (También la lluvia)



BIGARREN EMAKUMEZKO AKTORE ONENA

Terele Pávez (Balada triste de trompeta)

Anna Vagener (Biutiful)

Pilar López de Ayala (Lope)

Laia Marull (Pa Negre)



GIZONEZKO AKTORE BERRI ONENA

Juan Carlos Aduviri (También la lluvia)

Francesc Colomer (Pa Negre)

Manuel Camacho (Entre lobos)

Oriol Vila (Todas las canciones hablan de mí)



EMAKUMEZKO AKTORE BERRI ONENA

Aura Garrido (Planes para mañana)

Carolina Bang (Balada triste de trompeta)

Marina Comas (Pa Negre)

Natasha Yarovenko (Habitación en Roma)



JATORRIZKO GIDOI ONENA

Álex de la Iglesia (Balada triste de trompeta)

Alejandro G. Iñarritu, A. Bó, N. Giacobone (Biutiful)

Paul Laverty (También la lluvia)

Chris Sparling (Buried)



GIDOI EGOKITU ONENA

Jordi Cadena (Elisa K)

Agustí Villaronga (Pa Negre)

Ramón Salazar (Tres metros sobre el cielo)

Julio Medem (Habitación en Roma)



JATORRIZKO MUSIKA ONENA

Roque Baños (Balada triste de trompeta)

Gustavo Santaolalla (Biutiful)

Víctor Reyes (Buried)

Alberto Iglesias (También la lluvia)



ABESTI ONENA

''''In the lap of the mountain'''' (Buried)

''''Loving Strangers'''' (Habitación en Roma)

''''Que el soneto nos tome por sorpresa'''' (Lope)

''''No se puede vivir con un franco'''' (Pájaros de papel)



EKOIZPEN ZUZENDARITZA ONENA

Pa negre

También la lluvia

Lope

Balada triste de trompeta



ARGAZKILARITZA ONENA

Kiko de la Rica (Balada triste de trompeta)

Rodrigo Prieto (Biutiful)

Eduard Grau (Buried)

Antonio Riestra (Pa negre)



EDITATZE ONENA

También la lluvia

Balada triste de trompeta

Biutiful

Buried



AKTORE ZUZENDARITZA ONENA

Edou Hydallgo (Balada triste de trompeta)

Brigitte Broch (Biutiful)

César Macarrón (Lope)

Ana Alvargonzález (Pa negre)



JANTZI DISEINURIK ONENA

Pa negre

Balada triste de trompeta

También la lluvia

Lope

MAKILLAJE ETA ILE-APAINKETA ONENA

Balada triste de trompeta

Lope

Pa negre

También la lluvia



SOINU GRABAZIOARIK ONENA

Balada triste de trompeta

Buried

Pa negre

También la lluvia

EFEKTU BEREZI ONENAK

Balada triste de trompeta

Buried

Lope

También la lluvia

ANIMAZIO FILM ONENA

El tesoro del rey Midas

La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol

Las aventuras de Don Quijote

Chico y Rita

DOKUMENTAL LUZE ONENA

Bicicleta, cuchara manzana

Ciudadanonegrín

Cuánto pesa su edificio, Mr. Foster

María y yo

HISPANOAMERIKAKO FILM ONENA

Contracorriente (JavierFuentes-León)

El hombre de al lado (Mariano Cohn)

El infierno (Luis Estrada)

La vida de los peces (Federico Veiro)

EUROPAKO FILM ONENA

Un profeta (Jacques Audiard)

El escritor (Roman Polanski)

El discurso del rey&' || 'nbsp; (Tom Hooper)

La cinta blanca (Michael Haneke).



FIZKIOZKO FILM LABUR ONENA

Adiós papá, adiós mamá

El orden de lascosas

Una caja de botones

Zumo de limón

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENA

Exlibris

La bruxa

La torre del tiempo

Vicenta



DOKUMENTAL LABUR ONENA

El cine libertario: cuando las películas hacen historia

El pabellón alemán

Un dios que ya no ampara

Memorias de un cine de provincias



OHOREZKO GOYA SARIA:

Mario Camus