Zinema

Sari banaketa

Urrezko Globoak: 'The Social Network' nagusi

Erredakzioa

2011/01/17

Lau sari irabazi ditu, tartean Film Onenaren, Zuzendari Onenaren eta Gidoi Onenaren sariak. Emakumezko Aktore Onenaren Saria Natalie Portmanek irabazi du.

Bart banatu dituzte, 68. aldiz, Urrezko Globoak . Los Angelesen egindako sari banketan The Social Network izan da garaile nagusia, lau sari irabazita. Film Onenaren, Gidoi Onenaren, Zuzendari Onenaren eta Soinu Banda Onenaren kategorietan izan da garaile.

The king''s speech-ek Aktore Onenaren Sariarekin (Colin Firth) konformatu behar izan du, faborito nagusien artean bazegoen ere.

Natalie Portman izan da gaueko protagonistetako bat; Emakumezko Aktore Onenaren Saria irabazi du, Black swan pelikulan egindako lanagatik.

The kids are all right filmak bi sari eskuratu ditu: Komedia Onenarena eta Komedia Ataleko Emakumezko Aktore Onenarena (Anette Bening).

The Fighter lanak bi sari irabazi ditu: Antzeztaldeko Gizonezko Aktore Onenarena (Christian Bale) eta Antzeztaldeko Emakumezko Aktore Onenarena (Melissa Leo).

Azkenik, In a better world pelikulak irabazi du Atzerriko Film Onenaren Saria. Biutiful (Alejandro González Iñárritu) esku-hutsik itzuli da.

Telebistari dagokionez, Boardwalk Empire eta Glee izan dira nagusi.

Boardwalk Empire-k Drama Ataleko Telesail Onenaren saria irabazi du eta Glee-k Telebistako Komedia Onenaren Saria.

&' || 'nbsp;