Gipuzkoa Basket

89-74

Derrota del Gipuzkoa Basket ante el Barcelona

Agencias | Redacción

22/04/2018

El Delteco GBC ha perdido 89-74 en el Palau y tras esta derrota no ha podido sellar de manera matemática su permanencia en la Liga Endesa.

El Delteco GBC cayó derrotado ante el FC Barcelona Lassa (89-74) en el Palau en la jornada 29 de la Liga Endesa. De esta manera, el equipo donostiarra no ha podido sellar matemáticamente su permanencia.

Pesic colocó a Edwin Jackson en el cinco titular por Adam Hanga mientras que los guipuzcoanos, finalmente, no pudieron contar con el segundo máximo reboteador de la liga, el pívot holandés Henk Norel, no recuperado de la rotura de fibras en su gemelo derecho, ni tampoco con el escolta Fede Van Lacke. Quizás por eso el técnico visitante ordenó una zona 2-3, que mantuvo casi todo el partido, pero que solo paró inicialmente el ataque exterior barcelonista.



Con Kenny Chery -12 puntos en el primer cuarto- y Daniel Clark efectivo, los visitante se iban en el marcador (6-12, m.6) tras obligar a Pesic a pedir tiempo. Entonces entraron en pista Pau Ribas y Pierre Oriola. Con triples de Jackson y Ribas y un 2+1 de Oriola daban la vuelta al marcador (18-17, m.9) y Fisac pedía tiempo, pero no podía frenar a Oriola que cerraba el cuarto con tres puntos seguidos (24-19).



La máquina azulgrana empezó a carburar en el segundo cuarto, a pesar de que el técnico visitante rotaba bien sus piezas, destacando Xavi Oroz, pero los triples de Ribas y Alexander Vezenkov (2), junto a dos canastas más de Vezenkov -10 puntos en este cuarto- y otra de Víctor Claver, supusieron una primera máxima ventaja local (46-33 (m.19). A pesar de que el Delteco dominaba el rebote ofensivo (7 al descanso por 1 del Barcelona) sus errores desde la línea de 6,75 (0 de 5) en el cuarto dejaban a los azulgrana por delante en el descanso (46-35).



Kenny Chery, en blanco en el segundo cuarto, salió renqueante en el tercero y el Barcelona empezó a ampliar la brecha (57-40, m.24). Solo Daniel Clark, con Jordan Swing en blanco, inquietaba a la defensa catalana, aunque Pesic ordenaba más presión defensiva sobre los rivales.



El técnico visitante paraba el partido para recriminar a sus jugadores las pérdidas de balón ante la presión barcelonista, mientras dos tiros libres de Pau Ribas le daban una nueva máxima a los de Pesic (63-45, m.27). Aún así el Guipúzcoa mejoró en este cuarto desde los 6,75 (5 de 10) y el despertar de Swing en el último minuto (5 puntos seguidos) lograban reducir diferencias al final del período (68-56).



Pesic sentó entonces a Heurtel y dio entrada a Phil Pressey, mientras que un mate de Oriola, hoy, con Vezenkov, el mejor jugador azulgrana, elevaba la ventaja local a 20 puntos (79-59, m.34), ya que los vascos notaban en exceso la falta de dirección de juego y Clark seguía muy solo en el juego interior. El Barça controlaba más el rebote y solo cuatro puntos de Chery y una canasta final de Salvó establecían el 89-74 final. Con este triunfo el equipo de Svetislav Pesic suma 20 victorias y alcanza al Baskonia en la segunda plaza de la tabla, aunque los alaveses tiene en un encuentro menos al trasladar el Real Madrid-Baskonia de esta jornada al 3 de mayo próximo por los compromisos de cuartos de final de la Euroliga de ambos equipos.



Ficha técnica:



89 - Barcelona Lassa (24+22+22+21): Heurtel (7), Jackson (11), Koponen (11), Moerman (9), Tomic (8) -cinco inicial-, Ribas (11), Pressey (3), Vezenkov (12), Oriola (14), Claver (3) y Navarro (-).



74 - Delteco GBC (19+16+21+18): Chery (19), Jordan Swing (10), Pardina (5), Agbelese (6), Clark (12) - cinco inicial- Dani Pérez (5), Salvó (9), Fakuade (2) y Oroz (6).



Árbitros: Cortés, A. Fernández y Munar. Sin eliminados.