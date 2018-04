Gipuzkoa Basket

63-71

El GBC pierde ante el Burgos y no sella la permanencia de manera matemática

Agencias | Redacción

29/04/2018

El Delteco GBC ha perdido 63-71 ante el San Pablo Burgos el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa.

El técnico del Gipuzkoa Basket, Porfi Fisac, no dio con la tecla en su alineación inicial, con un quinteto que sólo marcó tres puntos en diez minutos. Los cambios no mejoraron el panorama y el San Pablo empezó a creer en el inicio del segundo cuarto en una victoria que tenía una valor incalculable en su lucha por la permanencia tras escaparse 14 puntos arriba (11-25).

Todo fue bien para Burgos hasta el descanso, pero a la salida de vestuarios los vascos entraron en el partido, encontraron la muñeca de Swing y la fortaleza de Fakuade para hacer daño a una defensa burgalesa que ya no veía las cosas tan claras. La mínima diferencia en el tercer cuarto, a tiro de triple para el empate del GBC, dejaba un partido igualado y de resultado incierto para los últimos 10 minutos, en los que los vascos fueron a por la victoria tras empatar 55-55, con dos tiros libres de Agbelese, y ponerse cuatro arriba instantes después.

Empezaba un nuevo partido con sólo seis minutos por jugarse. El San Pablo Burgos parecía ir a la baja y los donostiarras, claros favoritos al triunfo, pero los de Diego Epifanio no fueron de vacaciones a la capital guipuzcoana y demostraron que en su diccionario no existe la palabra rendición. El último minuto, tras una reacción del equipo de Burgos de la mano de López y Fisher, fue una fiesta para el San Pablo, que no vería peligrar su merecida victoria en una cancha en la que no muchos equipos han triunfado.

Ficha técnica:

63 - Delteco Gipuzkoa Basket (8+15+24+15): Chery (5), Oroz, Swing (11), Fakuade (12), Agbelese (5)- cinco inicial-, Dani Pérez (6), Van Lacke (7), Salvó (4), Pardina (3), Beraza (2) y Clark (8).

71 - San Pablo Burgos (18+16+17+20): López (7), Fisher (14), Gailius (4), Thompson (6), Huskic (2)- cinco inicial-, Scheiner (2), Saiz (9), Jenkins (17), Cancar (7), Vega (3), Martínez (-) y Barrera (-).

Árbitros: García González, Calatrava y Mendoza. Eliminado por 5 faltas: Fakuade.