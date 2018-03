Athletic club

Domingo, 20:45 horas

El Athletic necesita la victoria ante el Leganés para reconciliarse con su afición

Agencias | Redacción

10/03/2018

El equipo rojiblanco recibe la visita del conjunto pepinero este domingo en San Mamés, a las 20:45 horas.

El Athletic quiere comenzar, con un triunfo casero este domingo ante el Leganés, la remontada que sueña con realizar el jueves ante el Olympique Marsella en la vuelta de unos octavos de final de la Liga Europa que arrancó esta semana con una clara y contundente derrota por 3-1 en el Velodrome.



Ambos partidos tendrán el mismo escenario, San Mamés, por lo que los de José Ángel Ziganda esperan que el choque frente al conjunto 'pepinero', una especie de filial de Lezama en los últimos años, sea un ensayo general de lo que ocurra cuatro días después. Pero para que algo así ocurra, el Athletic deberá mejorar considerablemente el juego que viene realizando a lo largo del curso y que tiene enormemente enfadada a su afición, que cuestiona sin tapujos la figura del técnico navarro. El último ejemplo de la incapacidad del equipo bilbaíno en este curso fue el choque del jueves en el Estadio Velodrome, de donde el conjunto rojiblanco puedo haber regresado a casa con una estrepitosa goleada en contra y fue un penalti más que riguroso marcado por Aritz Aduriz en el que mantuvo con vida de cara a la vuelta.



Ante el 'Lega', Ziganda tratará de refrescar al equipo tras el esfuerzo de Marsella, por lo que jugadores clave como Oscar de Marcos, Yeray Álvarez, Beñat Etxebarria, Markel Susaeta, Iñaki Williams y/o Aritz Aduriz podrían dejar su puesto en el once. También podría descansar Mikel Balenziaga, que volvió sin éxito en Marsella después de tres meses lesionado. Quienes regresarán seguro al equipo titular son Kepa Arrizabalaga, portero titular en LaLiga, e Iñigo Martínez, que no puede jugar la Europa League por haberlo hecho ya con la Real Sociedad. Y podrían continuar en el once Mikel San José y Raúl García, que son baja por tarjetas en la vuelta ante el OM. Junto a Kepa e Iñigo podrían volver a la alineación titular Iñigo Lekue, Unai Núñez y Enric Saborit en defensa, Ander Iturraspe y/o Mikel Vesga en medio campo, Iñigo Córdoba al extremo izquierda y hasta Sabin Merino en ataque dependiendo de unas intenciones de Cuco Ziganda que, como siempre, son una incógnita.



El Leganés, que el pasado fin de semana se reencontró con la victoria tras imponerse al Málaga por dos tantos a cero, visita San Mamés con el objetivo de seguir sumando puntos que le permitan acercarse a la permanencia matemática. En ese sentido, el estadio del Athletic tiene un significado especial para los blanquiazules ya que fue allí donde certificaron el pasado curso su continuidad en la máxima categoría del fútbol español. Ganar supondría además romper una mala racha a domicilio ya que el conjunto de Asier Garitano no gana como visitante en la competición regular desde que lo hiciera en La Rosaleda ante el Málaga el pasado 15 de octubre. A ello se suma el hecho de que en sus últimas tres salidas ligueras han encajado siete tantos y sin marcar ninguno. En su haber, el bagaje ante el rival. Solo se han enfrentado tres ocasiones pero en ninguna de ellas cayeron los madrileños, que además se llevaron el triunfo por 1-0 en el precedente más inmediato con motivo del enfrentamiento de la primera vuelta que les midió en Butarque. Para afrontar esta cita el técnico seguirá contando con las bajas de Alexander Szymanowski y Miguel Ángel Guerrero, ausentes ambos ya en la convocatoria anterior. A ellos se suma la del centrocampista brasileño Gabriel Pires por unas molestias en la rodilla.



Alineaciones probables:



Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit; Williams, Iturraspe, Beñat, Córdoba; Raúl García, Aduriz.



Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Bustinza, Diego Rico; Gumbau, Rubén Pérez; El Zhar, Omar Ramos, Eraso; Beauvue.



Árbitro: Sánchez Martínez (Murcia).



Estadio: San Mamés.



Horario: 20.45.