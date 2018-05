Fútbol

Con 40 años

Buffon anuncia su adiós al Juventus y a la selección italiana

Agencias |Redacción

17/05/2018

El guardameta italiano, 176 veces internacional con la selección italiana, anunció que tiene una serie de propuestas interesantes "dentro y fuera del campo".

El portero italiano Gianluigi Buffon anunció este jueves su adiós al Juventus y a la selección "azzurra", equipos de los que fue símbolo y capitán, en una rueda de prensa organizada en el Allianz Stadium de Turín (norte).

"El sábado será mi último partido con el Juventus y creo que es la mejor manera de terminar esta aventura", afirmó Buffon, de 40 años, que anunció su decisión acompañado por el presidente del club, Andrea Agnelli.

"Es un día de mucha emoción, al que llego con serenidad y con mucha felicidad. Estos sentimientos son fruto de una trayectoria extraordinaria", prosiguió el guardameta, que disputará su último partido con la camiseta "bianconera" el próximo sábado contra el Hellas Verona.

Buffon, que jugó 176 encuentros con la selección italiana, anunció que tiene una serie de propuestas interesantes "dentro y fuera del campo" y que tomará una decisión definitiva la próxima semana, cuando esté más tranquilo.

El capitán del Juventus, que conquistó 26 títulos en su carrera, entre ellos el Mundial de Alemania 2006, explicó que no aceptará ninguna propuesta de equipos italianos ni de clubes militantes en ligas menores porque su prioridad es tener desafíos estimulantes.

"No soy de los que quiere retirarse en quién sabe qué campeonato de tercer o cuarto nivel. Soy un animal competitivo y en un contexto de ese tipo no podría vivir, no me sentiría cómodo", insistió.