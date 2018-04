Osasuna

1-1

Osasuna empata ante el Granada y se aleja del playoff de ascenso

Agencias | Redacción

07/04/2018

El equipo rojillo ha empatado 1-1 en Los Cármenes. Xisco ha aelantado a Osasuna, pero Montoro ha empatado el encuentro.

Granada y Osasuna, dos aspirantes al ascenso, empataron este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes (1-1) y desaprovecharon una buena oportunidad de dar un golpe de autoridad. Tras una primera parte insulsa dominada por los locales, Xisco Jiménez adelantó a los visitantes al inicio del segundo tiempo, que fue más entretenido e igualado, mientras que el tanto del empate fue obra de Ángel Montoro.

El Granada llevó el peso del choque en el primer tiempo ante un Osasuna siempre bien organizado que impidió los ataques fluidos de unos rojiblancos que sólo encontraron espacios gracias a la potencia del camerunés Pierre Kunde. La primera gran ocasión fue de los navarros, con un cabezazo de Xisco que obligó a lucirse a Javi Varas para evitar el gol. Despertó el Granada con un par de sensacionales internadas de Kunde, que no encontró rematador tras dar el pase de la muerte, y con un disparo muy lejano del camerunés que se estrelló en el larguero. La respuesta rojilla fue otro tiro al larguero, en una falta directa de un Fran Mérida que casi sorprende a Javi Varas.



La segunda parte comenzó con el 0-1, marcado por Xisco tras un error garrafal de Javi Varas al no atrapar bien el esférico tras una falta botada por Fran Mérida. Reaccionó bien el Granada con una ocasión del albanés Rey Manaj y con otra de Ángel Montoro, interviniendo bien en ambos casos Sergio Herrera. Montoro volvió a tener el empate, pero mandó el balón fuera cuando estaba en franca posición para marcar, algo que hizo a la tercera, en el minuto 65 tras un perfecto centro de Pedro Sánchez para firmar el 1-1. Osasuna no se conformó y Xisco casi marca de nuevo ante Javi Varas, que evitó el gol con una buena parada con un pie, minutos antes de que Sergio Herrera se luciera ante otro disparo lejano de Kunde. La última ocasión del choque fue de Unai García, que mandó un remate de cabeza fuera tras un saque de esquina en el tiempo añadido.



Ficha técnica:



1 - Granada CF: Javi Varas; Víctor Díaz, Chico Flores, Germán (Pedro, m.60), Alex Martínez; Alberto Martín, Montoro (Raúl Baena, m.80); Sergio Peña (Joselu, m.60), Kunde, Antonio Puertas; y Manaj



1 - Osasuna: Sergio Herrera; Javier Flaño, Oier, Unai García, Clerc; Fran Mérida, Arzura, Borja Lasso (Roberto Torres, m.87), Kike Barja (Aridane, m.69); Xisco y Quique (David Rodríguez, m.74).



Goles: 0-1, m.48: Xisco. 1-1, m.65: Montoro.



Árbitro: López Toca (C. Cántabro). Mostró cartulina amarilla al local Germán y a los visitantes Borja Lasso y Unai García.