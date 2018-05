Real Sociedad

Despedida

Carlos Martínez: 'La Real es mi vida'

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/05/2018

El jugador txuri-urdin no descarta despedirse del club desde el césped.

El jugador de la Real Sociedad Carlos Martínez, que no ha jugado en Liga esta temporada tras una lesión sufrida en 2016, quiere despedirse de los aficionados blanquiazules sobre el terreno de juego este sábado ante el Leganés y poner un broche brillante a "toda una vida".

"Yo voy a intentar por todos los medios poder estar ahí, en el campo porque todavía quedan cinco días. Ya veremos", adelantó el futbolista navarro en el acto de despedida organizado por el club, que tuvo lugar en la sala de prensa de Anoeta, donde estuvo acompañado por sus compañeros.

Martínez dijo no estar decepcionado a pesar de que el club no le haya hecho una oferta de renovación de un contrato que vence en junio, algo que ha enmarcado en la dinámica del fútbol profesional "porque aquí no se hacen las cosas por caridad".

El jugador blanquiazul no ha pensado todavía en su futuro, ha subrayado que no es "mayor", confía en seguir jugando en la Liga y ha dicho que no le importaría jugar como rival en Anoeta para "ver el nuevo estadio" después de "toda una vida" en el club.

"Todavía no he asimilado la noticia y me va a costar mucho no ir a Zubieta y ver a mis compañeros, ni levantarme pensando en la Real porque es mi vida, llegué con 14 años y nunca he salido de aquí", declaró emocionado el defensa realista.

El jugador de Lodosa (Navarra) ha estado los últimos 18 años en la Real, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo con el que ha marcado cuatro goles en los 208 partidos que ha disputado entre la segunda y la primera división.

Aperribay

"Es la segunda despedida después de la de Xabi Prieto. Carlos entró en el año 2000 en la Real y es toda una vida entera", recordó el presidente del club Jokin Aperribay, que le acompañó en este acto, en el que le agradeció "haber entregado lo mejor para que la Real avanzara y creciera".

Aperribay señaló que jugadores como Carlos Martínez representan los "valores de una generación" y le agradeció su conducta profesional porque no recuerda que haya hecho "nada malo en todos estos años".